Не все так просто

Глава МОЗ України Максим Степанов запевняє, що 1 вересня школярі деяких областей сядуть на свої парти

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ефір "Сніданок з 1 + 1".

Чиновник упевнений, що в перший день осені нічого не повинно завадити школярам ходити на уроки. Степанов зазначив, що здоров'я і безпека дітей є пріоритетною метою для комфортного навчального процесу.

У МОЗ вважають, що частина областей країни готові відкрити свої двері для школярів 1 вересня.

За словами міністра, завтра відбудеться нарада, на якому детально буде опрацьована система підготовки до нового навчального року.

"Завтра буде остаточне рішення про правила навчання в школах. Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти", - сказав Степанов.

Слова міністра недавно також підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який вважає, що за умови помірного течії пандемії освітній процес почнеться 1 вересня.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі протестували проти дистанційки. Одесити вважають, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.

Нагадаємо,"Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах.

Як повідомляла Politeka, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть вступити до вузів України, що відбулося.

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