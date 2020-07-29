Не все так просто

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заверяет, что 1 сентября школьники некоторых областей сядут на свои парты

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на эфир "Завтрак с 1+1".

Чиновник уверен, что в первый день осени ничто не должно помешать школьникам ходить на уроки. Степанов отметил, что здоровье и безопасность детей являются приоритетной целью для комфортного учебного процесса.

В Минздраве считают, что часть областей страны готовы открыть свои двери для школьников 1 сентября.

Со слов министра, завтра состоится совещание, на котором детально будет проработана система подготовки к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение о правилах (обучения в школах – 24 канал). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - сказал Степанов.

Слова министра недавно также подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который считает, что при условии умеренного течения пандемии коронавируса образовательный процесс начнется 1 сентября.

Ранее мы сообщали, что в Одессе протестовали против дистанционки. Одесситы считают, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.

Напомним, "Это преступление": одесситы взбунтовались против дистанционки в школах.

Как сообщала Politeka, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.