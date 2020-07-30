"Їм, розумієш, не подобається тренер, який колись погано відгукувався про Динамо. Це дуже аргументована позиція"

Історія з призначенням на пост головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу сколихнула в Україні навіть тих, хто не є фанатом цього виду спорту

Як повідомляє Politeka.net, у новому випуску програми «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв розклав ситуацію по поличках.

«Хто такий Луческу для українського футболу? Це тренерська легенда №1 за титулами, за регаліями, ось по всьому. Луческу з провінційного Шахтаря зробив клуб з світовим ім'ям. При цьому він ще примудрився зробити успішну бізнес-модель. Гравці Шахтаря переходили в провідні топ-чемпіонати Європи. Ще й у провідні клуби», - зазначив Лесев.

Проте, очікувати, що те саме зараз повториться з Динамо особливо не варто.

«Луческу – це не тільки титули, але ще й ефективний менеджмент. Але знову ж, чи доб'ється Луческу схожих результатів з Динамо? Ні і ще раз ні. По-перше, Луческу уже глибокий старий. Румунові вже 74 роки, і це не той вік, коли ти будеш сім днів на тиждень бодрячком. По-друге... Чемпіонат України – це вже натуральний колгосп. Тут немає ні грошей, ні перспектив зростання. У третьої команди чемпіонату Зорі річний бюджет 8 мільйонів доларів. У такому чемпіонаті обчереться не те, що Луческу, а Гвардіола з Моуріньо», - заявив Лесев.

За його словами, київське Динамо само по собі дуже специфічний клуб.

«Щоб побудувати з цього клубу щось пристойне, треба розвалити те, що є зараз. А щоб розвалювати – треба час. А Луческу 74 роки. Замкнуте коло. Тому, Луческу в Динамо – це не крок вперед», - заявив ведучий.

Лесєв підкреслив, що запросити зіркового тренера у "Динамо" зараз немає можливості.

«Вернути ніс від Луческу – це моветон. А адже ультрас Динамо саме цим зараз займаються. Їм, розумієш, не подобається тренер, який колись погано відгукувався про Динамо. Це дуже аргументована позиція. Вони говорять про честь, гідність. Але при цьому за душею не мають ні гроша. І їм підтакують персонажі начебто Блохіна. Людина, яка в якості тренера не виграв у своєму житті ні шиша», - заявив блогер.

Лесєв пояснив, як і хто вирішує всі питання футбольного клубу.

«Ось дивіться. У нас в країні є доларові мільярдери. Той же Порошенко чи Пінчук. Умовте їх купити київське Динамо. Або збирайте самостійно 30 мільйонів доларів в рік на утримання свого улюбленого клубу. І тоді диктуйте умови, яким повинен бути тренер Динамо. Щоб і шанував традиції клубу, і носив вишиванку, і співав гарно. А футбольний клуб – це приватна власність. Як ним управляють – питання іншого характеру. Але якщо немає грошей на кишені – всі ці поради і обурення до дупи. Так, клуб існує заради вболівальників. Точно також, як і пости у Фейсбуці ми пишемо заради читачів. Але як керувати клубом, так само як і що писати у себе на сторінці – вирішує господар. А господарі Динамо сьогодні – це брати Суркіси», - підсумував Лесєв.

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