"Им, понимаешь, не нравится тренер, который когда-то плохо отзывался о Динамо. Это очень аргументированная позиция"

История с назначением на пост главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу всколыхнула в Украине даже тех, что не является фанатом данного вида спорта

Как сообщает Politeka.net, в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев разложил ситуацию по полочкам.

«Кто такой Луческу для украинского футбола? Это тренерская легенда №1 по титулам, по регалиям, вот по всему. Луческу из провинциального Шахтера сделал клуб с мировым именем. При этом он еще умудрился сделать успешную бизнес-модель. Игроки из Шахтера переходили в ведущие топ-чемпионаты Европы. Еще и в ведущие клубы», - отметил Лесев.

Однако, ожидать, что тоже самое сейчас повториться с Динамо особо не стоит.

«Луческу – это не только титулы, но еще и эффективный менеджмент. Но опять же, добьется ли Лучески похожих результатов с Динамо? Нет и еще раз нет. Во-первых, Луческу уже глубокий старик. Румыну уже 74 года и это не тот возраст, когда ты будешь семь дней в неделю бодрячком. Во-вторых... Чемпионат Украины – это уже натуральный колхоз. Здесь нет ни денег, ни перспектив роста. У третьей команды чемпионата Зари годовой бюджет 8 миллионов долларов. В таком чемпионате обосрется не то, что Луческу, а Гвардиола с Моуриньо», - заявил Лесев.

По его словам, киевское Динамо само по себе очень специфический клуб.

«Чтобы построить из этого клуба что-то приличное, надо развалить то, что есть сейчас. А чтобы разваливать – нужно время. А Луческу 74 года. Замкнутый круг. Поэтому, Луческу в Динамо – это не шаг вперед», - заявил ведущий.

Лесев подчеркнул, что пригласить звездного тренера у Динамо сейчас нет возможности.

«Воротить нос от Луческу – это моветон. А ведь ультрас Динамо именно этим сейчас занимаются. Им, понимаешь, не нравится тренер, который когда-то плохо отзывался о Динамо. Это очень аргументированная позиция. Они рассуждают о чести, о достоинстве. Но при этом за душой не имеют ни гроша. И им же поддакивают персонажи вроде Блохина. Человек, который в качестве тренера не выиграл в своей жизни ни шиша», - заявил блогер.

Лесев пояснил, как и кто решает все вопросы футбольного клуба.

«Вот смотрите. У нас в стране есть долларовые миллиардеры. Тот же Порошенко или Пинчук. Уговорите их купить киевское Динамо. Или собирайте самостоятельно 30 миллионов долларов в год на содержание своего любимого клуба. И тогда диктуйте условия, каким должен быть тренер Динамо. Чтобы и традиции клуба чтил, и вышиванку носил, и пел красиво. А футбольный клуб – это частная собственность. Как им управляют – вопрос другого характера. Но если нет денег на кармане – все эти советы и возмущения до жопы. Да, клуб существует ради болельщиков. Точно также, как и посты в Фейсбуке мы пишем ради читателей. Но как управлять клубом, равно как и что писать у себя на страничке – решает хозяин. А хозяева Динамо сегодня – это братья Суркисы», - подытожил Лесев.

Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.

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