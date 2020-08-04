"Укрзалізниця" скасувала зупинки 11 поїздів далекого прямування по Луцьку та Тернополю в зв'язку з посиленням карантин заходів, пише Politeka.net

Як повідомили в міністерстві інфраструктури, поїзди на територіях, де відзначена "червона" зона небезпеки, будуть зупинятися тільки в разі висадки пасажирів.

"Ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавируса не поширювалася. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде", - заявили в міністерстві.

Відомо, що "Укрзалізниця", починаючи з 3 серпня, тимчасово припинила оставновку 11 поїздів в вищезазначених територіях.

Подібні обмеження спрямовані, в першу чергу, для більш безпечного переміщення по областям. Виходячи з цього "досвіду", в подальшому буде розглядатися полегшення або ж посилення карантинних заходів, що стосуються перевезень.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я відніс Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Тернопільської області до числа територій "червоної" зони.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський залишився незадоволений загальною позицією уряду щодо епідемситуації і нового адаптивного сценарію карантину.

Глава держави зажадав внести конкретику в висвітлення подій, пов'язаних з коронавірусів, а також закликав створювати велику кількість робочих місць і перезапускати промисловість.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину, термінову заяву Степанова: "Якщо п'ять днів поспіль ...".

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