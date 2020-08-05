Народний депутат України сьомого скликання Ірина Фаріон озвучила жорстке звернення до російськомовним громадян України

Зокрема, колишня політик в ефірі "4 каналу" підкреслила, що термін "російськомовне населення", на її думку, є побутовим штампом, який застосовується щодо "скигліїв і маргіналів", (щоб подивитись відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, Фаріон висловила впевненість у тому, що ці люди повинні зібрати свої речі і залишити країну.

"Історична батьківщина російськомовних українців – Московія. Я дуже хочу, щоб їм там було комфортно: спакували валізи – і туди поїхали. Якщо вас не влаштовує наша історична парадигма – українська мова, українська культура – то ми вам нічим допомогти не можемо", – сказала Фаріон.

До всього іншого, Фаріон впевнена, що оскільки російськомовним українцям не вистачило майже 30 років незалежності для українізації, значить їм необхідно дати більше часу - років десять, наприклад.

Фаріон переконана, що українські громадяни, які використовують у спілкуванні переважно російську мову, є носіями російської культури.

"Російськомовне населення України – це побутовий штам тих скигліїв і маргіналів, які асоціюють себе з колись могутньою імперією зла. Вони не просто є меншістю, вони є людьми, які вийшли за межі нинішньої історичної парадигми", - вважає політик.

Також Фаріон заявила, що кожен українець, який спілкується російською мовою, є головним трофеєм Путіна, притягаючи російську армію в Україну.

"Кожен українець, який спілкується російською мовою, є головним трофеєм Путіна, притягає російську армію в Україну. Вони своєю мовою нас розстрілюють", – сказала вона.

Нагадаємо, професор розклав по поличках, як РФ з покон віків руйнує українську мову.

Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "Це або раби, або...".

Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.