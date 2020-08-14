Глава української делегації в ТКГ в Мінську Леонід Кравчук розповів, хто повинен інвестувати в Донбас і що від цього отримають люди

Зокрема, він упевнений, що інвестувати у вільну економічну зону в цьому регіоні повинна Україна. За його словами, держава, яка прийде туди, повинна "зшивати" людей, які розділені економічно, духовно і соціально.

Користувачі мережі в більшості випадків не погодилися з такою заявою першого президента України, а деякі навіть висунули свої пропозиції:

"У мене стосовно нього цензурних слів немає", "Охреніти, грабує - Росія, відновлювати - Україна... Мені це нагадує Крим - спочатку Україна побудувала канал, відповідно аграрна промисловість піднялася, а потім - референдум, і Крим - "наш"!", "Україна нічого не повинна інвестувати, а Росія нехай відшкодує весь збиток, нанесений, нехай компенсує людям втрату майна", " Продай будиночок в Швейцарії і інвестує", - писали українці.

Раніше Українка озвучила думку, що жителі Донбасу повинні покаятися за бажання жити в РФ, а лише потім просити повернення в Україну.

"Якщо Донбас хоче назад до складу України, нехай виходять на мітинг, кличуть Україну так, як кликали Росію, нехай стають живим щитом до російських військових, як до наших в 2014 році, нехай покажуть, що ми їм потрібні, і тільки так отримають 2 пенсії і від України і від "ДНР" тобто Росії", - повідомила вона.

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