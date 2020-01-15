Глава Российской Федерации Владимир Путин вновь отличился на публике

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз российский президент оконфузился, выступая на ежегодном Послании Федеральному собранию.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге сделал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин о демографии: Коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало! 1,3 было в 1943 году, но еще хуже было в 90-х. В 1999 году коэффициент был 1,1. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны!", - говорится в подписи к публикации.

Пользователей взбесила очередная показуха президента РФ. Некоторые комментаторы отметили, что из года в год Владимир Путин повторяет одинаковую речь и их заинтересует его выступление при условии, если в конце он скажет "Я устал, я ухожу".

Путин: Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. pic.twitter.com/ksSFqKzuHS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе