Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук рассказал, кто должен инвестировать в Донбасс и что от этого получат люди

В частности, он уверен, что инвестировать в свободную экономическую зону в этом регионе должна Украина. По его словам, государство, "которое придет туда", должно "сшивать" людей, которые разделены экономически, духовно и социально.

Пользователи сети в большинстве случаев не согласились с таким заявлением первого президента Украины, а некоторые даже выдвинули свои предложения:

"У меня по отношению к нему цензурных слов нет", "Охренеть, грабит - Россия, восстанавливать - Украина... Мне это напоминает Крым - сначала Украина построила канал, соответственно аграрная промышленность поднялась, а потом - референдум, и Крым - "наш"!", "Украина ничего не должна инвестировать, а Россия пусть возместит весь ущерб, нанесенный, пусть компенсирует людям потерю имущества", "Продай домик в Швейцарии и инвестирует", - писали украинцы.

Ранее украинка озвучила мнение, что жители Донбасса должны покаяться за желание жить в РФ, а лишь потом просить возвращения в Украину.

"Если Донбасс хочет обратно в состав Украины, пусть выходят на митинг, зовут Украину так как звали Россию, пусть становятся живым щитом к российским военным, как к нашим в 2014 году, пусть покажут, что мы им нужны, и только так получат 2 пенсии и от Украины и от "ДНР" то есть России", - сообщила она.

Напомним, бывший разведчик КГБ развенчал миф о мощи российской армии.

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