Россия не сможет начать полномасштабную войну против Украины



Такое мнением поделился бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина и майор КГБ Юрий Швец в блоге на Обозреватель.

По его словам, слухи о нападении РФ на Украины являются только слухами.

"Пишут, что транзит власти Путина будет сопровождаться войной с Украиной, Беларусью и даже с Прибалтикой, чтобы восстановить СССР. Якобы Путин с товарищами по оружию фанатически хотят войти в историю великими героями и ради этого готовы поставить мир на грань Третьей мировой войны. И здесь мы сталкиваемся с дезинформацией, ради которой и затеяно все это активное мероприятие", - уверен он.

Швец утверждает, что "российская армия создана только для понтов".

"Но российская армия создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять. Она не способна не только на полномасштабную Третью мировую войну, но даже на крупную локальную», — считает он.

Стоит отметить, что ранее он предупреждал и вовсе о свержении президента РФ.

По его словам, в Кремле началась ожесточенная борьба за власть, которая скоро достигнет апогея.

Как сообщает Юрий Швец, еще одним звоночком стал арест генерала СБУ Валерия Шайтанова. Предполагается, что он удался благодаря информации, полученной ЦРУ из Москвы. Кроме того, появились данные о военной операции в Европе.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".



