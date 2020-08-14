У 2020 році Кабмін продовжив час, протягом якого українські абітурієнти зможуть вступити до ВНЗ на бюджет

Як передає Politeka.net, заступник міністра освіти Андрій Вітренко розкрив подробиці в ефірі телеканалу»Дом".

За його словами, цього року жителм Донбасу і Криму продовжили час вступу на бюджетну форму навчання до 23 жовтня. Абітурієнтам потрібно лише повідомити Міносвіти про своє бажання здобути вищу освіту в Україні.

«Вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал, що вони хочуть вчитися в Україні. Засобами офіційної пошти, електронної, засобами неофіційним - через Viber, Telegram, Facebook", - заявив Андрій Вітренко. "У відповідь вони отримають офіційне запрошення та детальну інструкцію, що їм робити».

Завдяки нововведенням, абітурієнти з окупованих Криму та Донбасу мають можливість вступити до будь-якого вузу України без складання ЗНО. Для інших осіб, які бажають вступити, вузи почали прийом заяв з 13 серпня, процедура триватиме до 22 серпня. Якщо ж вступник вирішив складати вступні іспити або творчий конкурс - заяву потрібно подати до 16 серпня. Після цього до 31 Серпня буде час подати оригінали документів.

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