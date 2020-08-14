В 2020 году Кабмин продлил время, в течение которого украинские абитуриенты смогут поступить в вузы на бюджет

Как передает Politeka.net, замминистра образования Андрей Витренко раскрыл подробности в эфире телеканала «Дом».

По его словам, в этом году жителм Донбасса и Крыма продлили время поступления на бюджетную форму обучения до 23 октября. Абитуриентам нужно лишь сообщить Минобразования о своем желании получить высшее образование в Украине.

«Они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным — через Viber, Telegram, Facebook", — заявил Андрей Витренко. "В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать».

Благодаря нововведениям, абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса имеют возможность поступить в любой вуз Украины без сдачи ВНО. Для других лиц, которые желают поступить, вузы начали прием заявлений с 13 августа, процедура продлится до 22 августа. Если же поступающий решил сдавать вступительные экзамены или творческий конкурс - заявление нужно подать до 16 августа. После этого до 31 августа будет время подать оригиналы документов.

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