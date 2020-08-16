Користувачі мережі запитують, звідки стільки понівеченої військової техніки в країні, яка нібито не воює?

На великій території в степу зовсім поряд з українським кордоном, біля села Синявське Ростовської області Російської Федерації розкинулося кладовище військових знарядь. Фото поділилися в Телеграм-каналі "Ростов Головний".

На знімках можна побачити велику кількість згорілих танків і поржавілих ракетних установок.

"Звідки її стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

Раніше ми писали, поки в Києві подумують про нове роз'єднання військ на Донбасі, окупанти не сплять. Блогер Vitauskas опублікував у соціальних мережах відео, на якому чітко видно, як російські найманці облаштовують нові позиції на місці залишених раніше українськими військами.

"Окупанти на Донбасі використовують режим тиші, облаштовуючи нові позиції і риють окопи біля Золотого-5 у бік позицій ЗСУ. Вірити у мир з фашистською Федерацією може тільки наївний дурень. У плани обнуленого Гітлера світ не входить", - йдеться в підписі.

Перемирие, говорите? Оккупанты на Донбассе используют режим тишины обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ.



Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит.https://t.co/VCbqtNKsFj pic.twitter.com/PA11aZrEgc — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 14, 2020

У цей час самі окупанти також отримують по заслугах. Посилаючись на власні джерела, блогер "Фашик Донецький" повідомив, що в окупований бойовиками Новоазовськ було доставлено вісім трупів російських військових, яких готують до евакуації в РФ.

"Причина смерті - вибух, наїхали на міну, у вантажівці. Місце щасливого випадку - в районі населеного пункту Самсонове", - повідомив блогер.

Нагадавши, "Кадирівці" та інші, або хто воює в Україні на боці бойовиків " ЛДНР".

Раніше Politeka повідомляла, що окупанти продовжують знищувати Донбас, річки і ставки зникають на очах: показові кадри.

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