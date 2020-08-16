Користувачі мережі запитують, звідки стільки понівеченої військової техніки в країні, яка нібито не воює?
На великій території в степу зовсім поряд з українським кордоном, біля села Синявське Ростовської області Російської Федерації розкинулося кладовище військових знарядь. Фото поділилися в Телеграм-каналі "Ростов Головний".
На знімках можна побачити велику кількість згорілих танків і поржавілих ракетних установок.
"Звідки її стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.
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Раніше ми писали, поки в Києві подумують про нове роз'єднання військ на Донбасі, окупанти не сплять. Блогер Vitauskas опублікував у соціальних мережах відео, на якому чітко видно, як російські найманці облаштовують нові позиції на місці залишених раніше українськими військами.
"Окупанти на Донбасі використовують режим тиші, облаштовуючи нові позиції і риють окопи біля Золотого-5 у бік позицій ЗСУ. Вірити у мир з фашистською Федерацією може тільки наївний дурень. У плани обнуленого Гітлера світ не входить", - йдеться в підписі.
У цей час самі окупанти також отримують по заслугах. Посилаючись на власні джерела, блогер "Фашик Донецький" повідомив, що в окупований бойовиками Новоазовськ було доставлено вісім трупів російських військових, яких готують до евакуації в РФ.
"Причина смерті - вибух, наїхали на міну, у вантажівці. Місце щасливого випадку - в районі населеного пункту Самсонове", - повідомив блогер.
Нагадавши, "Кадирівці" та інші, або хто воює в Україні на боці бойовиків " ЛДНР".
Раніше Politeka повідомляла, що окупанти продовжують знищувати Донбас, річки і ставки зникають на очах: показові кадри.
Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.