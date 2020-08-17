Російський захисник "Уралу" Ігор Калінін розповів, як змінилося життя в Криму

Зокрема, він намагався ухильно оцінити обстановку в Криму після анексії півострова Російською Федерацією, зазначивши важливий факт, про відсутність війни.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Sport24.

За словами уродженця Керчі, який відмовився від українського паспорта в 2014 році, на півострові покращилися дороги і з'явився міст, завдяки окупаційній владі.

"Якщо судити по тому, що бачив, то начебто облагородили, дороги зробили, трасу хорошу роблять, міст побудували. Головне, щоб війни не було. У політику не лізу, мені це нецікаво. Ніколи не порівнюю Україну і Росію – люблю і тих, і інших. Я навіть телек не дивлюся і, взагалі, не поділяю українців і росіян – це для мене один народ", – заявив Калінін.

Також раніше повідомлялося, що російська чемпіонка Олександра Бойкова зізналася, що довго не хотіла писати поганий пост про Крим, проте поїздка на півострів її "добила остаточно".

Бойкова написала, що її вразила страшна бідність містечок, через які довелося проїхати під час цієї поїздки. Крім того, вона написала і про те, що на окупованому півострові "немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам, там просто нема чим зайнятися".

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