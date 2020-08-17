Российский защитник "Урала" Игорь Калинин рассказал, как изменилась жизнь в Крыму

В частности, он уклончиво оценил обстановку в Крыму после аннексии полуострова Российской Федерацией, отметив важный факт, про отсутствие войны.

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Sport24.

По словам уроженца Керчи, который отказался от украинского паспорта в 2014 году, на полуострове улучшились дороги и появился мост, благодаря оккупационным властям.

"Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. Главное, чтобы войны не было. В политику не лезу, мне это неинтересно. Никогда не сравниваю Украину и Россию – люблю и тех, и других. Я даже телек не смотрю и, вообще, не разделяю украинцев и русских – это для меня один народ", – заявил Калинин.

Также ранее сообщалось, что российская чемпионка Александра Бойкова призналась, что долго не хотела писать плохой пост о Крыме, однако поездка на полуостров ее "добила окончательно".

Бойкова написала, что ее поразила жуткая бедность городков, через которые пришлось проехать во время этой поездки. Кроме того, она написала и о том, что на оккупированном полуострове "нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться".

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.