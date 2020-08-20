У лікарні Львова пацієнта залишили лежати на підлозі коридору
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Володимир Капускін у соцмережах.
"У районній лікарні. Спочатку він був на носилках, забрали носилки і поклали на підлогу. Народ, дивіться, як вони лікують", - повідомив автор відео.
На опублікованих кадрах видно, що чоловік лежить просто на підлозі в коридорі медустанови.
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Користувачі мережі неоднозначно відреагували на дане відео. Багато хто допустив, що чоловік просто п'яний, але в будь-якому випадку, такий випадок українці засудили.
"Можливо і алкогольне отруєння, але людину, як собаку на підлогу, то не професійно в медичному закладі дійти може з такими медиками .., так і на вулиці міг похвалитися там допомогу б швидше надали ...", "Чесно кажучи, не дуже віриться. Не вірю, що на підлозі залишили. У них там є і візки інвалідні, і лавки. Дуже схоже на якусь провокацію", " Яке значення хворий або п'яний невже в приймальному відділенні немає матраца?", "Так це ж людина, я до собаки краще ставлюся. А людину за непотрібністю під сходи", "До худоби краще ставляться, ніж лікарі до людей", - писали в мережі.
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