У лікарні Львова пацієнта залишили лежати на підлозі коридору

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Володимир Капускін у соцмережах.

"У районній лікарні. Спочатку він був на носилках, забрали носилки і поклали на підлогу. Народ, дивіться, як вони лікують", - повідомив автор відео.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік лежить просто на підлозі в коридорі медустанови.

Ось так лікує городоцька лікарня Gepostet von Володимир Капускін am Sonntag, 16. August 2020

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на дане відео. Багато хто допустив, що чоловік просто п'яний, але в будь-якому випадку, такий випадок українці засудили.

"Можливо і алкогольне отруєння, але людину, як собаку на підлогу, то не професійно в медичному закладі дійти може з такими медиками .., так і на вулиці міг похвалитися там допомогу б швидше надали ...", "Чесно кажучи, не дуже віриться. Не вірю, що на підлозі залишили. У них там є і візки інвалідні, і лавки. Дуже схоже на якусь провокацію", " Яке значення хворий або п'яний невже в приймальному відділенні немає матраца?", "Так це ж людина, я до собаки краще ставлюся. А людину за непотрібністю під сходи", "До худоби краще ставляться, ніж лікарі до людей", - писали в мережі.

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