В больнице Львова пациента оставили лежать на полу коридора

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Владимир Капускин в соцсетях.

"В районной больнице. Сначала он был на носилках, забрали носилки и положили на пол. Народ, смотрите, как они лечат", - сообщил автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит просто на полу в коридоре медучреждения.

Ось так лікує городоцька лікарня Gepostet von Володимир Капускін am Sonntag, 16. August 2020

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на данное видео. Многие допустили, что мужчина просто пьян, но в любом случае, такое случай украинцы осудили.

"Возможно и алкогольное отравление, но человека, как собаку на пол, то не профессионально в медицинском учреждении дойти может с такими медиками .., так и на улице мог похвастаться там помощь бы скорее предоставили ...", "Чесно говоря, не очень верится. Не верю, что на полу оставили. У них там есть и тележки инвалидные, и лавки. Очень похоже на какую-то провокацию", "Какое значение болен или пьяный неужели в приемном отделении нет матраса?", "Так это же ЧЕЛОВЕК, я к собаке лучше отношусь. А человека за ненадобностью под лестницу", "К скоту лучше относятся, чем врачи к людям", - писали в сети.

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