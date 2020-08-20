Пенсіонерку обурили карантинні заборони в Україні

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

За словами жінки, носіння масок нічого не дасть, оскільки "у Бога все призначено".

"Маску він мене змушує одягати. Та пішли ви все, зі своїми масками. Якщо буде смерть, то буде. У Бога все призначено. Я як тільки піду в магазин, то буду без маски", - не стримуючи емоцій заявила бабуся.

А в тому випадку, якщо її будуть змушувати, вона пообіцяла всім "чотири дулі".

"У мене вже так накипіло... У мене вже немає сил. Я хочу хоч трошки з вами прожити нормально, а хіба вони (політики - ред.) дадуть зі своїми масками? Що, я неправду кажу?", - обурилася пенсіонерка.

Бабусі "накипіло" А Ви згідні з роздумами бабусі? 👇👇👇 Хіба справа лише у масках 🤔? Джерело - @rivne_1283 Gepostet von Телеканал "Рівне 1" am Donnerstag, 20. August 2020

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