Пенсионерку возмутили карантинные запреты в Украине

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По словам женщины, ношение масок ничего не даст, так как "у Бога все назначено".

"Маску он меня заставляет одевать. Да пошли вы все, со своими масками. Если будет смерть, то будет. У Бога все назначено. Я как только пойду в магазин, то буду без маски", - не сдерживая эмоций заявила бабушка.

А в том случае, если ее будут заставлять, она пообещала всем "четыре дули".

"У меня уже так накипело... У меня уже нет сил. Я хочу хоть немножко с вами прожить нормально, а разве они (политики - ред.) дадут со своими масками? Что, я неправду говорю?", - возмутилась пенсионерка.

Бабусі "накипіло" А Ви згідні з роздумами бабусі? 👇👇👇 Хіба справа лише у масках 🤔? Джерело - @rivne_1283 Gepostet von Телеканал "Рівне 1" am Donnerstag, 20. August 2020

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