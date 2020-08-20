Карантин в Україні через Китайський вірус посилили, названі області, які чекає новий " удар"

Про це повідомляє Politeka.

Так, Починаючи з 24 серпня, посилений карантин на собі відчують ряд областей.

До» Червоної " зони будуть віднесені міста: Коломия, Городенківський, Косівський, а також Косівський і Тисменицький райони в Івано-Франківській області. Місто у Львівській області; місто Біляївка в Одеській області. Міста Дубно, Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області.

А ось в "жовтій" зоні будуть:

Києва;

Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав і Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський і Фастівський райони Київської області;

Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський і Савранський райони Одеської області;

У "помаранчевій" зоні будуть з 24 серпня виявляться ціле "море" міст

Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

Львів, Борислав, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

З повним списком нових карантиннних зон можна ознайомитися на цьому фото:

Нагадаємо також, які обмеження діятимуть у кожній з карантинних зон.

У "зеленій" зоні працювати буде все, обмеження будуть наступними: носіння маски, дотримання соціальної дистанції.

У "жовтій" зоні будуть досить відчутні обмеження: заборона на роботу закладів соціального захисту.

Для "помаранчевих" зон карантинні обмеження будуть доведені до максимуму: під забороною буде робота хостелів і турбаз; робота розважальних закладів і ресторанів; планові госпіталізації; заборонять роботу спортзалів, фітнес-центрів і закладів культури; робота дитячих таборів і масові заходи.

А ось в» червоній " зоні буде абсолютно посилений карантин: заборонена робота громадського транспорту, шкіл і університетів, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

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