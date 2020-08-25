Українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про нинішню владу

За її словами, нинішня українська влада працює, як "болотний" прошарок, який повинен задовольнити Росію. Але вони не розуміють, що українці не бажають повертатися до РФ, що доводять щодня на Донбасі.

Таку думку вона озвучила в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Треба слухати, що говорить Путін. А каже він, давно і прямо, що ніякої України немає, і його мета в цій війні чітка і явна: або ми повинні стати росіянами, або померти. Нинішня так звана українська влада працює, як "болотний" прошарок, яка повинна задовольнити Росію. Але українці вже показали, ще в 2014 – му році, нехай навіть вони були дезорієнтовані телевізором, - в Росію таки не хочуть! Настільки не хочуть, що беруть зброю і йдуть захищати від неї свою землю, на превеликий подив "тієї сторони"", - заявила вона.

Письменниця додала, що Росія хоче мати в Україні ту владу, яка буде всіляко проштовхувати розмиту, невизначену, "болотну" ідентичність. Крім того, вона пояснила мету російської мови в Україні.

"Росії в Україні потрібна ідентичність, при якій ми нехай, може, не зовсім росіяни, але не зовсім і неросіяни, і взагалі, давайте "об'єднувати країну". Ось вона як би така у нас бідна-пребідна, вся роз'єднана-розграбована, що лише російська мова і може її "об'єднати". А потім, наступним кроком, ця ж мова "об'єднає" нас з Росією", - пояснила вона мету Росії в Україні.

Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.

Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.



Також Politeka писала, що Забужко порадила відправити на карантин жителів Донбасу.