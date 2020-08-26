На святах на кшталт Дня незалежності влада повинна показувати своє бачення, якою має стати Країна

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив відомий український блогер Роман Шрайк, передає Politeka.

Лідерство, на його думку, це не коли Президент покірно йде серед натовпу, а коли глава держави цей натовп веде вперед.

"Тому, якщо мета" показати те, що люблять люди", давайте нехай на святі буде багато горілки. Барикади з ящиків з горілкою. І краники, щоб відкрити і пити. Її ж люблять люди", - іронізує Шрайк.

Тим, що сталося в Києві на День незалежності, вважає експерт, Володимир Зеленський показав Україну такою, якою хотів би її бачити і це не радує.

"Зеленський і ко показали Україну такою, якою хотіли б бачити - змішанням чорти чого. Ну бачать вони так: Країна-попурі, Країна-олів'є. І ось це "чорти що і збоку Вєрка" особисто мене в якості майбутнього не особливо надихає", - підсумував Роман Шрайк.

Politeka писала, що популярні українські гурти «Океан Ельзи» і «Бумбокс» потрапили в скандал на День Незалежності України. Представники музичних колективів звинуватили організаторів святкового концерту до Дня Незалежності на Софіївській площі у використанні їхніх пісень без дозволу. Зокрема, на питання про те, чи давали музиканти згоду на використання своїх пісень в поппурі, продюсер «Бумбокс» Олег Согомонов відповів негативно.

"Ні, звичайно, ніхто не питав", - написав він у Фейсбук.

Цього року День незалежності України вперше був російськомовним і просував "абсолютно московські ідеологічні наративи". Таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

"Вперше на День Незалежності просувалися абсолютно московські ідеологічні наративи, адже вперше на офіційному майданчику використовувалася Російська мова. Промосковські "зірки", які досі активно ротуються в державі-агресорі, російськомовні пісні, ставка на азіатський Культурний простір. Ось що було зроблено сьогодні на заходах влади", - написав Смолій.

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