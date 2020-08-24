В День Независимости Украины ветераны российско-украинской войны, в частности полка "Азов", пришли к Офису Президента с требованием принять закон о коллаборантах

Представители "Азова" подчеркнули, что в этот праздник важно не только почтить украинскую армию, но вспомнить, что главная угроза для Украины в эти дни – "это внутренняя "пятая колонна", которая работает за деньги Кремля".

В частности, представители полка заявили, что ОПЗЖ и партия Шария систематически осуществляют антиукраинскую деятельность: уже не скрываясь ездят в Москву за инструкциями, а Шарий называет Украину "недогосударством". В "Азове" подчеркнули, что так больше продолжаться не может.

Именно поэтому ветераны российско-украинской войны требуют от Зеленского принять закон о коллаборантах, тем самым защитив страну от внутреннего врага.

Предполагается, что в этом законопроекте будет прописано, что в украинское правовое поле будет введено понятие "коллаборационист". Также должна быть создана специальная комиссия, которая будет рассматривать преступления коллаборантов. Если лицо будет признано виновным в коллаборационизме, то его на 15 лет лишат ряда прав.

Напомним, ветераны поздравили днепрян с Днем Независимости и почтили героев, которые заплатили самую высокую цену.

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