Празднование Дня независимости Украины, устроенное на Софиевской площади, вызвало бурную реакцию в украинском сегменте соцсетей

Свою мнение по поводу шоу с участием презижента высказала и известный украинский волонтер Наталия Юсупова, которая постоянно помогает раненым воинам в столичном госпитале, а также прямо говорит все, что думает о происходящем в стране, передает Politeka.net.

На своей странице в социально сети Фейсбук Юсупова не скрывала искреннего возмущения по поводу того, как у президента решили поздравить украинцев в 29-ую годовщину независимости.

«Посмотрела на то, что происходило на Софиевский площади и, кроме отвращения, ничего не почувствовала. Отбросы и все, что можно еще сказать. Собрание малороссов. Лживый «главнокомандующий» и группа поющие трусы, это все его друзья. Это кто Вам дал право насмехаться над главным праздником страны? Кто? Полуголые девки и заяц с флагом Украины?», – не подбирала слов волонтер.

Она также подчеркнула, где в это время были люди, которые действительно любят Украину.

«Ничего у вас не получилось, потому что ватники не пришли, а патриоты ушли от вас в другую сторону. Весь мир увидит не неудачника президента, а сотни патриотов на Майдане. Да, Вы все неудачники и чудовища. Пока Вы кривлялись на площади, люди шли с портретами своих погибших родных. Дочь Ярослава Журавля тоже была с портретом своего отца-героя, мужественного воина, которого вы, не мой президент, покинули, когда он умирал. Два разных праздника в одной стране. Позор вам».

Слова Юсуповой вызвали огромный резонанс в сети, собрав под шесть тысяч лайков, тысячи перепостов и более 160 комментариев. Люди благодарят женщину за гражданскую позицию и во многом солидарны с ней.

Ранее мы рассказывали о том, что экс-лидер группы «Тартак» Александр Положинский отказался от ордена из рук Зеленского и напомнил ему о деле Шеремета и людях, которых тот назвал убийцами без суда и следствия.

Напомним, волонтер рассказала, как защитники Украины приходят в себя после пережитого на фронте.

Как сообщала Politeka, волонтер упрекнула "украинцев-экспертов" по Беларуси.

Также Politeka писала, что Юсупова поставила на место защитников "русского мира" в Украине.