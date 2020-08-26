На праздниках вроде Дня независимости власть должна показывать свое видение, какой должна стать страна

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил известный украинский блогер Роман Шрайк, передает Politeka.

Лидерство, по его мнению, это не когда Президент покорно идет среди толпы, а когда глава государства эту толпу ведет вперед.

"Поэтому, если цель "показать то, что любят люди", давайте пусть на празднике будет много водки. Баррикады из ящиков с водкой. И краники, чтобы открыть и пить. Ее же любят люди", – иронизирует Шрайк.

Тем, что произошло в Киеве на День независимости, считает эксперт, Владимир Зеленский показал Украину такой, какой хотел бы ее видеть и это не радует.

"Зеленский и ко показали Украину такой, какой хотели бы видеть - смешением черти чего. Ну видят они так: страна-попурри, страна-оливье. И вот это "черти что и сбоку Верка" лично меня в качестве будущего не особо вдохновляет", – подытожил Роман Шрайк.

Politeka писала, что популярные украинские группы «Океан Эльзы» и «Бумбокс» угодили в скандал на День Независимости Украины. Представители музыкальных коллективов обвинили организаторов праздничного концерта ко Дню Независимости на Софиевской площади в использовании их песен без разрешения. В частности, на вопрос о том, давали ли музыканты согласие на использование своих песен в поппури, продюсер «Бумбокс» Олег Согомонов ответил отрицательно.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", - написал он в Фейсбук.

В этом году День независимости Украины впервые был русскоязычным и продвигал "абсолютно московские идеологические нарративы". Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

"Впервые на День Независимости продвигались абсолютно московские идеологические нарративы, ведь впервые на официальной площадке использовался русский язык. Промосковские "звезды", которые до сих пор активно ротируются в государстве-агрессоре, русскоязычные песни, ставка на азиатское культурное пространство. Вот что было сделано сегодня на мероприятиях власти", - написал Смолий.

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