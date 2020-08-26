Українська письменниця Оксана Забужко розповіла, як країна-агресор знищує Україну

За її словами, Росія завжди боролася, бореться і буде боротися за збереження свого впливу через російську мову на нашій території. І ці сигнали не варто ігнорувати, інакше Україна може втратити суверенітет.

Таку думку вона озвучила для журналістів видання Обозреватель.

"Мовні скандали Росія системно і регулярно підігріває не тільки всередині нашої країни, а й через Захід-це вже кажу вам як Інсайдер: як письменник, перекладений в 20 країнах, а це означає постійну присутність на західних книжкових ринках і в західному інформаційному просторі...",- зазначила Забужко.

Вона пояснила, що Росія нав'язує заходу ідею, немов "Київ - це третє місто Російської імперії" і багато німців через російську подачу в це клятвено вірили до 2014 року, коли Росія почала проводити агресивну політику проти України.

"Німецькі еліти всі відчувають себе винними за Другу світову війну "перед Росією", а нас сприймають, З російської подачі, як якихось "російських баварців", з якимось там своїм діалектом. І цю технологію дуже добре експлуатує Путін. Мовляв, Росія "перемогла фашизм", і тепер вона як би виходить головний в Європі" санітар лісу": кого призначить фашистом – той їм і буде", - пояснила письменниця.

Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.

Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.



Також Politeka писала, що Забужко порадила відправити на карантин жителів Донбасу.