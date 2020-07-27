Завдяки новому перемир'ю на Донбасі РФ домоглася ще одного кроку в просуванні себе в ролі посередника "конфлікту"

Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Так, за його словами, "справжня зрада" цього перемир'я полягає не в тому, що військовим заборонили оборонятися чи стріляти в разі потреби, а в тому, що заради приватної внутрішньополітичної вигоди (отримання зайвих "балів" на місцевих виборах), соратники президента України Володимира Зеленського пішли на здачу зовнішньополітичних інтересів держави.

Арестович пояснив, що за рахунок нового перемир'я відбувається часткова легітимізація керівництва "ДНР" і "ЛНР".

"З сьогоднішнього дня ми визнаємо на державному рівні їхні вирішення, укази, формальні розпорядження, погоджуємо з ними наші формальні укази і дії", - заявив Арестович.

При цьому Росія, за словами експерта, домоглася ще одного кроку в просуванні себе в ролі посередника "конфлікту", і закріпленні ОРДЛО в якості сторони переговорів, а не "своєї політичної проксі-сили".

Арестович наголосив, що Кремль витягує з цієї угоди безліч вигод: напружити ситуацію всередині України, підставити Зеленського, звинуватити Україну в зриві перемир'я, підставити патріотичні сили в Україні, зробити практичні кроки в перспективі зняття санкцій, підірвати довіру народу до вищого військово-політичного керівництва України, деморалізувати ЗСУ і т.д.

Нагадаємо, у Кремлі відхрестилися від дотримання перемир'я на Донбасі: "Росія не є...".

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей по Донбасу: "Користь тільки для...".