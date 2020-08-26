Уже второе "громкое" назначение за последнее время

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил спецопераций (ССО) ВСУ легендарного офицера Григория Галагана

Как передает Politeka, об этом написал военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Эксперт отметил, что Галаган - это личный враг Кремля, и теперь он занимает ключевую должность в системе нацбезопасности Украины.

"Никак не могу понять, как проклятый предатель, агент Москвы, марионетка Зеленский, назначает второго подряд легендарного офицера, спецназовца, личного врага Кремля, человека, заслуженного более, чем по самые брови, Григория Галагана на ключевую должность в системе национальной безопасности Украины - командующего Силами специальных операций Украины", - написал Арестович.

Он также напомнил о еще одном недавнем назначении - Кирилла Буданова на должность начальника ГУР.

"Ну-ка, зрадофилы, включайтесь. Я хочу послушать ваши объяснительные схемы данных странных событий. Одну я уже знаю - это все "... группа Вагнера", да?"- написал Арестович.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, которого пытались ликвидировать россияне.

Арестович отметил, что Буданов - это тот самый офицер, на которого грешат россияне как на командира РДГ ГУР, которая осуществила беспрецедентный выход на оккупированную территорию Крыма в 2016 году, и в бою уничтожила командира группы спецназовцев ФСБ, ефрейтора ВДВ, а также ранила еще нескольких других российских военных "в небывалый прорыв после зрады".

Напомним, ранее Арестович заявил, что "Лукашенко проснется в наручниках": Россия может оккупировать Беларусь, эксперт раскрыл детали.

Ранее Politeka писала, что Россия готовит против Запада бой, Арестович назвал сроки: "Будет обострение...".

Также Politeka сообщала, что Арестович объяснил, чем для Украины может обернуться новое перемирие: "Настоящая зрада в том, что...".