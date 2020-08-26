Глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук висловився про жителів Донбасу

Перший президент України заявив, що більшість жителів окупованого Донбасу не хочуть повертатися до складу України. Але в той же самий час він додав, що вони не проти повернутися в Україну на умовах автономії, щоб "спілкуватися" з Росією.

Таку заяву Леоніда Макаровича українці прийняли в багнети. У мережі піднялася буря негативу як у бік першого президента України, так і жителів тимчасово непідконтрольних територій.



"Треба запитати у народу, чи хочуть вони Донбас повернути в Україну", "вони звали Росію, нехай йдуть туди, подарували на дві пенсії вистачить", "Кому не подобається в Україні - прапор в зуби і в Росію через міст!", "Повертатися не хочуть, гроші українські хочуть, дві пенсії краще", " нехай господарюють в себе. Вони ж годували Україну. Навички є. Прапор в руки!", "Вже одну автономію Кравчук у 1991 році дозволив. Не хочуть в Україну-нехай п ... ть в Росію, поки Вітер без сучків", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що політолог Сергій Таран, висловив упевненість в тому, що Леонід Кравчук котовить зраду.

За його словами, Кравчук може вчинити державну зраду шляхом визнання російсько-українського протистояння на Донбасі "внутрішнім конфліктом".

Нагадавши, Кравчук заявив про готовність налагодити зв'язок з ОРДЛО.

Також Politeka повідомляла, Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".