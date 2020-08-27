В Україні у разі найгіршого сценарію щодо пандемії китайського вірусу могли б померти 145 тисяч осіб

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Politeka з посиланням на Апостроф.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, найгірший," чорний " сценарій стався б в Україні, якби владою не були впроваджені відповідні карантинні заходи.

"Якби ми не впроваджували карантинних заходів, то по" чорному "було б 145 тисяч померлих, а по" жовтому " – 125 тисяч. Рекомендую зайти на лічильники, що показують кількість заражених, подивитися на інші країни, і побачити жахливу статистику летальності від коронавірусу", - сказав Ляшко.

Чиновник додав, що на даний момент Україна продовжує рухатися за "жовтим" сценарієм, згідно з яким до кінця 2020 року в Україні від китайського вірусу помре 4 тисячі осіб.

Politeka писала, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 Жовтня, можуть скасувати і призначити на іншу дату. На це можуть піти, якщо ситуація із захворюваністю китайським вірусом буде і далі погіршуватися. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в" червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, у тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як проходитиме навчання в школах "червоних зон". За його словами, новий навчальний рік розпочнеться в Україні 1 вересня у звичному форматі. Однак в регіонах, що потрапили в "червону" зону, школи будуть закриватися на карантин так само, як під час епідемії грипу.

Також Шмигаль закликав українців не вірити в маніпуляції, що поширюються в суспільстві.

"Навчальний рік розпочнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізації дітей не буде. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. У нас навчальний рік починається 1 вересня", – зазначив Шмигаль.

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