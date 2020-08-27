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У Києві опустили найбільший прапор України через те, що він порвався

Як передає Politeka.net, про це повідомляють жителі столиці в соцмережах.

"У Києві сьогодні порвався найбільший прапор в Україні. За словами комунальників, прапор почав рватися. Чи то від вітру, чи то від якості матеріалу - незрозуміло. Зі слів мера Києва Віталія Кличка, прапор був встановлений "силами меценатів" і обійшовся в 47 мільйонів гривень. P. S. Мабуть, для надійності потрібно було більше, більше мільйонів!",- повідомив Андрій Квітковський на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з коментарем комунальної служби столиці, прапор з невідомих причин почав рватися. Припускають, що сталося це або ж через сильний вітер, або через поганий матеріал, з якого було зшито полотнище.

У мережі не повірили в таку версію, а в усьому звинуватили чинного мера столиці.

"Девіз: гроші на вітер - в дії!", "Це поганий знак", " Міст склом тріщить, труби рве, асфальт, а тут і прапор рветься!! Висновок один, за що Кличко не візьметься, сп**дить і воно порветься!!!", "Нічого, новий поставимо", - писали користувачі мережі.

Варто відзначити, що були і виправдувальні коментарі у бік Віталія Кличка:

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