У Києві опустили найбільший прапор України через те, що він порвався
Як передає Politeka.net, про це повідомляють жителі столиці в соцмережах.
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Згідно з коментарем комунальної служби столиці, прапор з невідомих причин почав рватися. Припускають, що сталося це або ж через сильний вітер, або через поганий матеріал, з якого було зшито полотнище.
У мережі не повірили в таку версію, а в усьому звинуватили чинного мера столиці.
"Девіз: гроші на вітер - в дії!", "Це поганий знак", " Міст склом тріщить, труби рве, асфальт, а тут і прапор рветься!! Висновок один, за що Кличко не візьметься, сп**дить і воно порветься!!!", "Нічого, новий поставимо", - писали користувачі мережі.
Варто відзначити, що були і виправдувальні коментарі у бік Віталія Кличка:
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