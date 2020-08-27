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В Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался

Как передает Politeka.net, об этом сообщают жители столицы в соцсетях.

"В Киеве сегодня порвался самый большой флаг в Украине. По словам коммунальщиков, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно. Со слов мэра Киева Виталия Кличко, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - сообщил Андрей Квитковский на своей страничке в Facebook.

Согласно комментарию коммунальной службы столицы, флаг по неизвестным причинам начал рваться. Предполагают, что случилось это либо же из-за сильного ветра, или из-за плохого материала, из которого было сшито полотнище.

В сети не поверили в такую версию, а во всем обвинили действующего мэра столицы.

"Девиз: деньги на ветер - в действии!", "Это плохой знак", " Мост стеклом трещит, трубы рвёт, асфальт пипец, а тут и флаг рвется!! Вывод один, за что Кличко не возьмется, сп**дит и оно порвётся!!!", "Ничего, новый поставим", - писали пользователи сети.

Стоить отметить, что были и оправдательные комментарии в сторону Виталия Кличко:

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