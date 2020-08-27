В Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался
Как передает Politeka.net, об этом сообщают жители столицы в соцсетях.
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Согласно комментарию коммунальной службы столицы, флаг по неизвестным причинам начал рваться. Предполагают, что случилось это либо же из-за сильного ветра, или из-за плохого материала, из которого было сшито полотнище.
В сети не поверили в такую версию, а во всем обвинили действующего мэра столицы.
"Девиз: деньги на ветер - в действии!", "Это плохой знак", " Мост стеклом трещит, трубы рвёт, асфальт пипец, а тут и флаг рвется!! Вывод один, за что Кличко не возьмется, сп**дит и оно порвётся!!!", "Ничего, новый поставим", - писали пользователи сети.
Стоить отметить, что были и оправдательные комментарии в сторону Виталия Кличко:
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