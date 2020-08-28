В Умані на Черкащині розгораються неабиякі пристрасті, пов'язані з появою хасидів які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош ха-Шана

У ніч з 27 на 28 серпня в місті сталася бійка між іноземцями, які прямували до місця паломництва по вулиці Пушкіна, і місцевими жителями, котрі всіляко намагалися не пустити непроханих гостей у місто.

Відео нічного штурму та сутичок з місцевими оприлюднив у Фейсбук депутат Уманської райради Сергій Алексєєв, передавати Politeka.net.

Як видно на кадрах, жителі міста тримають кордон і намагаються не пустити хасидів в будівлю синагоги, яка споруджується в місті. Особливо активні кілька жінок, які спочатку вимагають у поліцейських відправити хасидів назад, а потім не пускають їх у синагогу.

Однак, як виявилося, причиною агресії населення стала не поява іноземців всупереч рішенню Кабміна, а те, що через будівництво синагоги на сусідніх будівлях пішли тріщини. І тепер люди вимагають компенсації.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів представник Міжнародного благодійного Фонду імені Рабі Нахмана. За його словами, хасиди дали грошей на ремонт, проте люди зажадали ще. Нібито вони пропонують викупити будинок за мільйон доларів і залагодити конфлікт, проте для хасидів ця сума занадто велика.

Нічний штурм ,,,,туристами,,,,УМАНІ. Gepostet von Сергий Алексеев am Donnerstag, 27. August 2020

Він також підкреслив, що відео жителі Умані зняли, щоб спровокувати конфлікт. У результаті бійки ніхто не постраждав, але кадри викликали суспільний резонанс.

"Чому їм дозволили перетнути кордон? Навіщо їх впустили в Україну?", "Соромно за наших, якийсь колгосп зібрався, і верещать, як недорізані. Якщо їх впустили на погран, то яке право ви маєте їх не пускати. На це є влада, а не купка віруючих", "це тільки в нашій країні такий бардак. Тільки в нашій країні не рахуються зі своїм народом. Сказано: сидіть вдома, навіщо плювати на українців і їхати сюди. Чому люди повинні відчувати дискомфорт у власному місті", "Дикий і неосвічений народ, який просто ганьбить Україну. Жах!",- пишуть у коментарях користувачі, які розділилися на два табори. Одні підтримують протест, інші ж закликають до розсудливості і відзначають, що їм соромно за таку країну.

Нагадаємо, хасиди пішли на штурм українського кордону, незважаючи на заборону.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.