Мэр города Умань Александр Цебрий заявил, что окружит город блокпостами и не допустит наплыва хасидов

Об этом чиновник заявил в своем видеобращении, которое опубликовал на странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

По его словам, в случае, когда в город хлынут хасиды-паломники, ситуация с распространением китайского вируса выйдет из-под контроля.

Цебрий возмущен тем, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС, которая 11 августа приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош ха-Шана от пяти до десяти тысяч паломников-прочан, не прислушалась к призывам жителей Умани и, вместо того, чтобы ограничить визиты в город хасидов, 17 августа заявила, что «решение принято и корректировке оно не подлежит».

Мэр поблагодарил главу Черкасской ОГА Романа Боднара, который неоднократно поднимал перед Киевом этот вопрос, но его обращения тоже не нашли положительного ответа.

Однако руководство города сдаваться не планирует:

«Дорогие уманчане, я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блок-постами въезды на территорию города Умани. Это решение может принять комиссия ТЭБ и ЧС Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому, как вы будете относиться, если на период Рош ха-Шана мы сделаем такие меры предосторожности».

Он уверен, что президент Владимир Зеленский не знает о происходящем, а потому решил поехать под Офис президента и стоять там до тех пор, пока не встретится с главой государства и не поговорит с ним об этом.

Нас не чують! Нас не чують! Gepostet von Олександр Цебрій am Montag, 17. August 2020

В комментариях люди высказались в поддержку такого решения чиновника:

«Ваши действия правильны👍 Глава своего города, который защищает здоровье и интересы своей громады👍 Мы с Вами!», «Поддерживаю! Ничего не случится, если отпразднуют дома. Каждый год после их празднования болеют дети», «Поддерживаю также, пусть дети идут в садики и школы, а не на хасидов смотреть», «Какой молодец мэр! Да, надо перекрывать Умань на въезд, однозначно! Мы не хотим, чтобы Черкасская область из зеленой зоны переместилась в красную! Почему нам не разрешили праздновать Пасху, не позволили прийти в храмы, а хасидам можно все? Почему мы и наши дети должны страдать от чьей-то глупости?!», – пишут в комментариях.

Ранее в МИД Украины заявили, что традиционное празднование Рош-ха-Шана в 2020 году невозможно, поскольку Израиль находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости коронавирусом, а в Украине действует запрет на проведение массовых религиозных мероприятий.

Празднование иудейского нового года в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, а его могила — одна из наиболее почитаемых святынь и место паломничества для представителей брацлавского течения хасидизма.

Напомним, Умань из собственного кармана оплатит погром после хасидов.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что десятки тысяч хасидов оккупировали Умань.