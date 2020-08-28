В Умани на Черкащине разгораются нешуточные страсти, связанные с появлением хасидов которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана
В ночь с 27 на 28 августа в городе произошла потасовка между иностранцами, которые направлялись к месту паломничества по улице Пушкина, и местными жителями, которые всячески пытались не пустить непрошеных гостей в город.
Видео ночного штурма и столкновений с местными обнародовал в Фейсбук депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев, передает Politeka.net.
Как видно на кадрах, жители города держат кордон и пытаются не пустить хасидов в здание синагоги, которое строится в городе. Особенно активны несколько женщин, которые сначала требуют у полицейских отправить хасидов обратно, а затем не пускают их в синагогу.
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Однако, как оказалось, причиной агрессии населения стало не появление иностранцев вопреки решению Кабмина, а то, что из-за строительства синагоги на соседних зданиях пошли трещины. И теперь люди требуют компенсации.
Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана. По его словам, хасиды дали денег на ремонт, однако люди потребовали еще. Якобы они предлагают выкупить дом за миллион долларов и уладить конфликт, однако для хасидов эта сумма слишком большая.
Он также подчеркнул, что видео жители Умани сняли, чтобы спровоцировать конфликт. В результате потасовки никто не пострадал, но кадры вызвали общественный резонанс.
«Почему им позволили пересечь границу? Зачем их впустили в Украину?», «Стыдно за наших, какой-то колхоз собрался, и верещат, как недорезанные. Если их впустили на погран, то какое право вы имеете их не пускать. На это есть власть, а не кучка верещащих», «Это только в нашей стране такой бардак. Только в нашей стране не считаются со своим народом. Сказано: сидите дома карантин, зачем плевать на украинцев и ехать сюда. Почему люди должны испытывать дискомфорт в собственном городе», «Дикий и необразованый народ, который просто позорит Украину. Ужас!», – пишут в комментариях пользователи, которые разделились на два лагеря. Одни поддерживают протест, другие же взывают к благоразумию и отмечают, что им стыдно за такую страну.
Напомним, хасиды пошли на штурм украинской границы, несмотря на запрет.
Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.
Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.