В Умани на Черкащине разгораются нешуточные страсти, связанные с появлением хасидов которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана

В ночь с 27 на 28 августа в городе произошла потасовка между иностранцами, которые направлялись к месту паломничества по улице Пушкина, и местными жителями, которые всячески пытались не пустить непрошеных гостей в город.

Видео ночного штурма и столкновений с местными обнародовал в Фейсбук депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев, передает Politeka.net.

Как видно на кадрах, жители города держат кордон и пытаются не пустить хасидов в здание синагоги, которое строится в городе. Особенно активны несколько женщин, которые сначала требуют у полицейских отправить хасидов обратно, а затем не пускают их в синагогу.

Однако, как оказалось, причиной агрессии населения стало не появление иностранцев вопреки решению Кабмина, а то, что из-за строительства синагоги на соседних зданиях пошли трещины. И теперь люди требуют компенсации.

Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана. По его словам, хасиды дали денег на ремонт, однако люди потребовали еще. Якобы они предлагают выкупить дом за миллион долларов и уладить конфликт, однако для хасидов эта сумма слишком большая.

Нічний штурм ,,,,туристами,,,,УМАНІ. Gepostet von Сергий Алексеев am Donnerstag, 27. August 2020

Он также подчеркнул, что видео жители Умани сняли, чтобы спровоцировать конфликт. В результате потасовки никто не пострадал, но кадры вызвали общественный резонанс.

«Почему им позволили пересечь границу? Зачем их впустили в Украину?», «Стыдно за наших, какой-то колхоз собрался, и верещат, как недорезанные. Если их впустили на погран, то какое право вы имеете их не пускать. На это есть власть, а не кучка верещащих», «Это только в нашей стране такой бардак. Только в нашей стране не считаются со своим народом. Сказано: сидите дома карантин, зачем плевать на украинцев и ехать сюда. Почему люди должны испытывать дискомфорт в собственном городе», «Дикий и необразованый народ, который просто позорит Украину. Ужас!», – пишут в комментариях пользователи, которые разделились на два лагеря. Одни поддерживают протест, другие же взывают к благоразумию и отмечают, что им стыдно за такую страну.

Напомним, хасиды пошли на штурм украинской границы, несмотря на запрет.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.