Тысячи хасидов застряли на украинской границе
Как передает Politeka.net, об этом сообщили журналисты PavlovskyNews.
По данным источника в Государственной пограничной службы, аэропорты Одессы, Киева и Запорожья начинают прилетать хасиды, но их всех пока не пускают на территорию Украины.
На опубликованном видео видно, что некоторые прилетевшие спят на полу, у других плачут на руках дети.
"Как сообщает источник, еды и воды у людей нет. Ожидается, что в ближайшие сутки в Украину прилетят ещё тысячи хасидов", - говорится в сообщении.
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Позже авторы канала информацию исправили, отметив, что речь идёт о сотнях, а не тысячах людей.
Отметим, что президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и он попросил их обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.
Позже, в МИД Украины заявили, что традиционное празднование Рош-ха-Шана в 2020 году невозможно, поскольку Израиль находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости коронавирусом, а в Украине действует запрет на проведение массовых религиозных мероприятий.
Напомним, Умань из собственного кармана оплатит погром после хасидов.
Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.
Также Рoliteka сообщала, что десятки тысяч хасидов оккупировали Умань.