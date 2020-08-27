Тысячи хасидов застряли на украинской границе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили журналисты PavlovskyNews.



По данным источника в Государственной пограничной службы, аэропорты Одессы, Киева и Запорожья начинают прилетать хасиды, но их всех пока не пускают на территорию Украины.



На опубликованном видео видно, что некоторые прилетевшие спят на полу, у других плачут на руках дети.

"Как сообщает источник, еды и воды у людей нет. Ожидается, что в ближайшие сутки в Украину прилетят ещё тысячи хасидов", - говорится в сообщении.

Позже авторы канала информацию исправили, отметив, что речь идёт о сотнях, а не тысячах людей.

Отметим, что президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и он попросил их обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Позже, в МИД Украины заявили, что традиционное празднование Рош-ха-Шана в 2020 году невозможно, поскольку Израиль находится в «красной зоне» по показателям заболеваемости коронавирусом, а в Украине действует запрет на проведение массовых религиозных мероприятий.

Напомним, Умань из собственного кармана оплатит погром после хасидов.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что десятки тысяч хасидов оккупировали Умань.