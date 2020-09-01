Народний артист України Богдан Бенюк поділилися своїми враженнями про те, якою стала Україна за 29 років незалежності

За його словами, він пишається Україною і впевнений, що поки українці будуть боротися за свою країну її чекає щасливе майбутнє - адже в цьому сила українців. Артист додав, що в цьому українцям може допомогти національна самосвідомість, без неї ніяких шансів на розвиток не буде.

Своїми думками він поділився з журналістами видання lifestyle.24tv.ua.

"У боротьбі ми добудемо те, що потрібно. Наша країна така розтягнута по куточках, така різноманітна, різношерста. І до тих пір, поки не буде національної самосвідомості, зовсім ніяких кроків не будуть робити", - вважає Бенюк.

Він також зазначив, що жоден президент нашої країни не був патріотом, коли приходив до влади - їх патріотизм виховував народ України.

Бенюк нагадав, що не було року, щоб Україна не боролася за свою державність, тому українцям не завадить зробити висновки з історії.

"За останні роки президенти не були патріотами. Їх виховував народ України. Парадоксальна річ, але це так. Ми знаємо, що за нашу державність триває боротьба століттями. І хоча б виправдати та пам'ятати тих людей, які поклали своє життя за незалежність України, хоча б зробити висновки з історії, то це було б вже дуже багато", - зазначив Бенюк.

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