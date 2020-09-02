Батьки українських школярів панікують через загрозу зараження китайським вірусом

Зокрема, учень, заражений вірусом, прийшов на уроки в школу Бердянська Запорізької області. Захворювання було підтверджено лабараторно, в школі терміново провели комплекс протиепідемічних заходів.

Про це повідомили в прес-службі Бердянської міської ради, передає РБК-Україна.

Клас, в якому виявили захворювання, відправили на самонавчання до 17 вересня. Вірус виявили випадково під час планового тестування батьків і всієї родини. У дорослих тест виявився негативним, а у дитини – позитивним.

Схожа ситуація сталася в Києві - в навчальновиховному комплексі "Соціум". Там захворювання знайшли у двох вчителів, тому всю школу відправили на карантин. В частності школи масово закривають на карантин, а навчальний рік під загрозою зриву.

Батьки почали панікувати по всій Україні, адже з початком навчального року в рази зростає ризик підчепити вірус. Дійшло до того, що в деяких школах батькам дають на підпис папір, де зазначено: "Школа не несе відповідальності за поширення вірусу".

Бланк такого документа розмістила в співтоваристві "Батьки SOS" Наталія Мошко.

"Я от чесно, не розумію, це правильно таке підписувати, коли дитина проводить в школі стільки часу?"- обурилася мама з Київської області.



Подібні документи також змушують підписувати і педагогів, як зазначають вчителі – під страхом звільнення. У документі зазначено, що викладачі відмовляються від претензій до навчального закладу, беруть на себе повну відповідальність і виходять на роботу під свій власний ризик.

Також батьки сильно обурені тим, що класні керівники вимагають забезпечити дітей усіма захисними засобами, хоча раніше повідомлялося, що це відповідальність шкіл, але школи виявилися не готовими до навчального року. Деякі повідомлення доходять до абсурду.

Деякі батьки всерйоз задумалися на повний перехід на дистанційне навчання, деякі відтягують момент і пишуть заяви на відсутність дітей в школі на першому тижні за сімейними обставинами. Батьки сподіваються на те, що ситуація врегулюється.

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