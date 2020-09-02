Родители украинских школьников паникуют из-за угрозы заражения китайским вирусом

В частности, ученик, зараженный вирусом, пришел на уроки в школу Бердянска Запорожской области. Заболевание было подтверждено лабараторно, в школе срочно провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передает РБК-Украина.

Класс, в котором обнаружили заболевание, отправили на самообучение до 17 сентября. Вирус обнаружили случайно во время планового тестирования родителей и всей семьи. У взрослых тест оказался отрицательным, а у ребенка – положительным.

Схожая ситуация произошла в Киеве - в учебновоспитательном комплексе "Социум". Там заболевание нашли у двоих учителей, поэтому всю школу отправили на карантин. По сути школы массово закрывают на карантин - учебный год под угрозой срыва.

Родители начали паниковать по всей Украине, ведь с началом учебного года в разы возрастает риск подцепить вирус. Дошло до того, что в некоторых школах родителям дают на подпись бумагу, где указано: "Школа не несет ответственности за распространение вируса".

Бланк такого документа разместила в сообществе "Батьки SOS" Наталия Мошко.

"Я вот честно, не понимаю, это правильно такое подписывать, когда ребенок проводит в школе столько времени?" – возмутилась мама из Киевской области.



Подобные документы также заставляют подписывать и педагогов, как отмечают учителя – под страхом увольнения. В документе указано, что преподаватели отказываются от претензий к учебному заведению, берут на себя полную ответственность и выходят на работу под свой собственный риск.

Также родители сильно возмущены тем, что классные руководители требуют обеспечить детей всеми защитными средствами, хотя ранее сообщалось, что это ответственность школ, но школы оказались не готовыми к учебному году. Некоторые сообщения доходят до абсурда.

Некоторые родители всерьез задумались на полный переход на дистанционное обучение, некоторые оттягивают момент и пишут заявления на отсутствие детей в школе на первой неделе по семейным обстоятельствам. Родители надеются на то, что ситуация урегулируется.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ: "Дети не будут учиться...".

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