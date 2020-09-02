У мережі показали, як на Харківщині готувалися до приїзду президента України Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, відповіднізнімки з'явилися на Telegram-каналі ВАХЕ.

Кадри були зняли в селищі Пісочин під Харковом.

"До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було і ось знову", - йдеться в підписі до знімка.

"У Пісочин приїжджає Зеленський, фарбують навіть пеньки", - зазначили очевидці.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли в мережу викладають подібні кадри.

Раніше ми повідомляли, що військових у Луцьку змусили вигребти воду з калюж, що утворилися після дощу через великі ями на дорозі, тому що в місто 9 липня повинен приїхати президент Володимир Зеленський.

Також на Волині, напередодні приїзду Володимира Зеленського вздовж усього маршруту кортежу глави держави за рекордний час зробили ямковий ремонт. А на дорогах наносили розмітку і встановлювали дорожні знаки.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.