У мережі показали, як на Харківщині готувалися до приїзду президента України Володимира Зеленського
Як передає Politeka.net, відповіднізнімки з'явилися на Telegram-каналі ВАХЕ.
Кадри були зняли в селищі Пісочин під Харковом.
"До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було і ось знову", - йдеться в підписі до знімка.
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"У Пісочин приїжджає Зеленський, фарбують навіть пеньки", - зазначили очевидці.
Варто відзначити, що це не перший випадок, коли в мережу викладають подібні кадри.
Раніше ми повідомляли, що військових у Луцьку змусили вигребти воду з калюж, що утворилися після дощу через великі ями на дорозі, тому що в місто 9 липня повинен приїхати президент Володимир Зеленський.
Також на Волині, напередодні приїзду Володимира Зеленського вздовж усього маршруту кортежу глави держави за рекордний час зробили ямковий ремонт. А на дорогах наносили розмітку і встановлювали дорожні знаки.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.