Поздоровлення на Усічення глави Іоанна Предтечі здавна прийняті у християн, незважаючи на трагічність події.
Politeka.net зібрала кращі вірші, прозу і картинки, щоб привітати близьких з великим християнським святом і нагадати про його важливе значення.
Коли буде день Усічення глави Іоанна Хрестителя
Представники православної та греко-католицької конфесії здавна відзначають це свято в один і той же день – 11 вересня. У 2020 році дата припадає на другу п'ятницю Місяця.
День святкування визначила моторошна історія, яка сталася ще в біблійні часи (близько 30-х років нашої ери). Іоанна Хрестителя, він же – Предтеча, дуже шанують в християнстві, адже саме він хрестив Месію в річці Йордан. Люди дуже поважали цю людину за життя, вважали святим і Божим пророком. Іоанн не боявся говорити про гріхи сильних світу цього, включаючи правителів. За це цар Галілеї Ірод наказав відправити Хрестителя Господнього в темницю, проте не став стратити зі страху народного повстання.
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Смерть наздогнала пророка в день народження Ізраїльського царя Ірода, який відзначили розкішним бенкетом. Цар настільки захопився танцем своєї племінниці Саломеї, що пообіцяв виконати будь-яку примху. Дівчина під впливом своєї матері Іродіади, з якою правитель співмешкав у порушення всіх іудейських заборон, попросила принести на блюді голову Хрестителя. Ірод виконав своє слово: наказав відсікти Іоанну голову і показати гостям.
Джерело фото: Фома
Привітання на Усічення глави Іоанна Хрестителя у віршах
Незважаючи на сумні події, які призвели до смерті пророка, християни шанують традиції і вітають один одного зі святом. Дуже важлива умова: нагадати всім знайомим і близьким про діяння Іоанна Предтечі, читати молитви, сходити в храм, послухати проповідь. Багато хто вже увічнили пам'ять про нього у віршах, такі привітання на Усікновення глави Іоанна Хрестителя можна відправити в соціальних мережах, месенджерах, по смс або зачитати при особистій зустрічі.
Этот праздник очень грустный,
Он в Христовой вере постный,
Принял смерть Иоанн Предтеча,
Пусть не гаснут в храмах свечи!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь на блюде,
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день, скорбите,
Его в молитвах поминайте!
***
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.
Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.
Джерело фото: Вісті Придніпров'я
***
Святой, большой и важный праздник, —
Усекновение главы Предтечи Иоанна!
День скорби всех собратьев христианских,
Не затянулась боль! Большая рана!
Всем людям я по Божьему велению
Желаю жить в любви и процветании!
Живите в здравии, благословении,
Пусть исполняются счастливые желания.
***
В этот скорбный день, далёкий,
Роковая вышла встреча:
Голову сложил за веру
Брат наш, Иоанн Предтеча.
Пусть же ввек его поступок
Все потомки не забудут,
Не дают греху уступок,
И сильнее в вере будут.
Мы же в этот день печальный
Богу вознесём молитвы,
Чтоб послал он нам смиренья
В час великой нашей битвы.
***
Иоанн Господним пророком был,
Он преданно народу служил,
Божьим Крестителем величали его,
По неразумному велению казнили его.
Помолимся за то, чтобы восторжествовало добро,
Чтоб искоренить из жизни зло,
Пусть в ваших душах искрится тепло,
Дай Бог, чтоб всегда вам во всём везло.
***
Мы отмечаем нынче день,
И в памяти он будет вечен:
Усекновение главы
У Иоанна у Предтечи.
Смиренно просим в этот день,
Чтоб снизошла Христа к вам милость.
Чтоб было счастье каждый день,
Ну, а плохое и не снилось.
Джерело фото: Українська православна церква
Привітання на Усічення глави Іоанна Хрестителя в прозі
Проза стане в нагоді для того, щоб в деталях розкрити значення свята і передати близьким побажання всього найкращого. Пам'ятайте, що в цей день потрібно провести в посту – заборонено влаштовувати пишне застілля з тостами. Зате вітальну прозу можна записати в листівки.
У день Усікновення глави пророка Іоанна бажаю всій Вашій родині благодаті і Божої милості, щоб завжди прислухалися до голосу совісті і вчасно визнавали свої гріх перед Господом. Нехай проблеми минуть всіх близьких, а життя наповниться радістю, надією і позитивними емоціями.
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Прийміть привітання в день Усічення глави Іоанна Предтечі, який постраждав за Господа і ніколи не боявся викривати гріхи. Нехай же приклад великого пророка надихає вас на правильні вчинки в цьому житті, а Господь позбавить від тягот і зайвого клопоту. Пам'ятайте і дотримуйтесь основні біблійні заповіді, щоб врешті-решт знайти вічне життя на Небесах.
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Майже дві тисячі років тому жорстокий цар Ірод нечестиво стратив великого Іоанна Хрестителя, який передбачив народження Ісуса Христа. У цей день згадайте про справи пророка і проникніться його величчю. А я бажаю милосердя, успіхів у роботі, невичерпної працьовитості, міцного здоров'я і благополуччя в родині.
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У свято Усікновення глави Іоанна Предтечі побажаю тобі розважливості у всіх справах, спокійної совісті, благополуччя і виконання всіх світлих бажань. Нехай Господь дарує щастя в родині, прибуток в роботі і великий достаток в господарстві. А найголовніше, щоб душу не терзали ніякі сум'яття і спокуси, нехай в ній завжди буде спокій і умиротворення.
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Давним-давно в Юдеї народився хлопчик, який став великим пророком і хрестив Самого Ісуса Христа, ім'я йому було Іоанн. Божа людина все життя боровся з вадами і дорікав нечестивців, одним з таких став злий цар Ірод – він позбавив пророка свободи, а потім наказав відрубати голову на прохання родички. Незважаючи на всі випробування, Іоанн залишався твердий у своїй вірі до самого кінця. Бажаю бути таким же впевненим у Бозі і завжди знаходити сили для подолання життєвих труднощів.
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