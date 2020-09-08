Поздоровлення на Усічення глави Іоанна Предтечі здавна прийняті у християн, незважаючи на трагічність події.

Politeka.net зібрала кращі вірші, прозу і картинки, щоб привітати близьких з великим християнським святом і нагадати про його важливе значення.

Коли буде день Усічення глави Іоанна Хрестителя

Представники православної та греко-католицької конфесії здавна відзначають це свято в один і той же день – 11 вересня. У 2020 році дата припадає на другу п'ятницю Місяця.

День святкування визначила моторошна історія, яка сталася ще в біблійні часи (близько 30-х років нашої ери). Іоанна Хрестителя, він же – Предтеча, дуже шанують в християнстві, адже саме він хрестив Месію в річці Йордан. Люди дуже поважали цю людину за життя, вважали святим і Божим пророком. Іоанн не боявся говорити про гріхи сильних світу цього, включаючи правителів. За це цар Галілеї Ірод наказав відправити Хрестителя Господнього в темницю, проте не став стратити зі страху народного повстання.

Смерть наздогнала пророка в день народження Ізраїльського царя Ірода, який відзначили розкішним бенкетом. Цар настільки захопився танцем своєї племінниці Саломеї, що пообіцяв виконати будь-яку примху. Дівчина під впливом своєї матері Іродіади, з якою правитель співмешкав у порушення всіх іудейських заборон, попросила принести на блюді голову Хрестителя. Ірод виконав своє слово: наказав відсікти Іоанну голову і показати гостям.

Джерело фото: Фома

Привітання на Усічення глави Іоанна Хрестителя у віршах

Незважаючи на сумні події, які призвели до смерті пророка, християни шанують традиції і вітають один одного зі святом. Дуже важлива умова: нагадати всім знайомим і близьким про діяння Іоанна Предтечі, читати молитви, сходити в храм, послухати проповідь. Багато хто вже увічнили пам'ять про нього у віршах, такі привітання на Усікновення глави Іоанна Хрестителя можна відправити в соціальних мережах, месенджерах, по смс або зачитати при особистій зустрічі.

Этот праздник очень грустный,

Он в Христовой вере постный,

Принял смерть Иоанн Предтеча,

Пусть не гаснут в храмах свечи!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь на блюде,

Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день, скорбите,

Его в молитвах поминайте!

***

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Да пребудет с тобою духовная сила.

Освещают икону горящие свечи.

Всевышний семью твою пусть бережет,

С Усекновением главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.

Джерело фото: Вісті Придніпров'я

***

Святой, большой и важный праздник, —

Усекновение главы Предтечи Иоанна!

День скорби всех собратьев христианских,

Не затянулась боль! Большая рана!

Всем людям я по Божьему велению

Желаю жить в любви и процветании!

Живите в здравии, благословении,

Пусть исполняются счастливые желания.

***

В этот скорбный день, далёкий,

Роковая вышла встреча:

Голову сложил за веру

Брат наш, Иоанн Предтеча.

Пусть же ввек его поступок

Все потомки не забудут,

Не дают греху уступок,

И сильнее в вере будут.

Мы же в этот день печальный

Богу вознесём молитвы,

Чтоб послал он нам смиренья

В час великой нашей битвы.

***

Иоанн Господним пророком был,

Он преданно народу служил,

Божьим Крестителем величали его,

По неразумному велению казнили его.

Помолимся за то, чтобы восторжествовало добро,

Чтоб искоренить из жизни зло,

Пусть в ваших душах искрится тепло,

Дай Бог, чтоб всегда вам во всём везло.

***

Мы отмечаем нынче день,

И в памяти он будет вечен:

Усекновение главы

У Иоанна у Предтечи.

Смиренно просим в этот день,

Чтоб снизошла Христа к вам милость.

Чтоб было счастье каждый день,

Ну, а плохое и не снилось.

Джерело фото: Українська православна церква

Привітання на Усічення глави Іоанна Хрестителя в прозі

Проза стане в нагоді для того, щоб в деталях розкрити значення свята і передати близьким побажання всього найкращого. Пам'ятайте, що в цей день потрібно провести в посту – заборонено влаштовувати пишне застілля з тостами. Зате вітальну прозу можна записати в листівки.

У день Усікновення глави пророка Іоанна бажаю всій Вашій родині благодаті і Божої милості, щоб завжди прислухалися до голосу совісті і вчасно визнавали свої гріх перед Господом. Нехай проблеми минуть всіх близьких, а життя наповниться радістю, надією і позитивними емоціями.

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Прийміть привітання в день Усічення глави Іоанна Предтечі, який постраждав за Господа і ніколи не боявся викривати гріхи. Нехай же приклад великого пророка надихає вас на правильні вчинки в цьому житті, а Господь позбавить від тягот і зайвого клопоту. Пам'ятайте і дотримуйтесь основні біблійні заповіді, щоб врешті-решт знайти вічне життя на Небесах.

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Майже дві тисячі років тому жорстокий цар Ірод нечестиво стратив великого Іоанна Хрестителя, який передбачив народження Ісуса Христа. У цей день згадайте про справи пророка і проникніться його величчю. А я бажаю милосердя, успіхів у роботі, невичерпної працьовитості, міцного здоров'я і благополуччя в родині.

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У свято Усікновення глави Іоанна Предтечі побажаю тобі розважливості у всіх справах, спокійної совісті, благополуччя і виконання всіх світлих бажань. Нехай Господь дарує щастя в родині, прибуток в роботі і великий достаток в господарстві. А найголовніше, щоб душу не терзали ніякі сум'яття і спокуси, нехай в ній завжди буде спокій і умиротворення.

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Давним-давно в Юдеї народився хлопчик, який став великим пророком і хрестив Самого Ісуса Христа, ім'я йому було Іоанн. Божа людина все життя боровся з вадами і дорікав нечестивців, одним з таких став злий цар Ірод – він позбавив пророка свободи, а потім наказав відрубати голову на прохання родички. Незважаючи на всі випробування, Іоанн залишався твердий у своїй вірі до самого кінця. Бажаю бути таким же впевненим у Бозі і завжди знаходити сили для подолання життєвих труднощів.

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