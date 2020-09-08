Поздравления на Усекновение главы Иоанна Крестителя издавна приняты у христиан, несмотря на трагичность события.
Politeka.net собрала лучшие стихи, прозу и картинки, чтобы поздравить близких с большим христианским праздником и напомнить о его важном значении.
Когда будет день Усекновения главы Иоанна Крестителя
Представители православной и греко-католической конфессии издавна отмечают этот праздник в один и тот же день – 11 сентября. В 2020 году дата приходится на вторую пятницу месяца.
День празднования определила жуткая история, которая произошла еще в библейские времена (около 30-х годов нашей эры). Иоанна Крестителя, он же – Предтеча, очень почитают в христианстве, ведь именно он крестил Мессию в реке Иордан. Люди очень уважали этого человека при жизни, считали святым и божьим пророком. Иоанн не боялся говорить о грехах сильных мира сего, включая правителей. За это царь Галилеи Ирод приказал отправить Крестителя Господня в темницу, однако не стал казнить из страха народного восстания.
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Смерть настигла пророка в день рождения израильского царя Ирода, который отметили роскошным пиром. Царь настолько восхитился танцем своей племянницы Саломеи, что пообещал выполнить любую прихоть. Девушка под влиянием своей матери Иродиады, с которой правитель сожительствовал в нарушение всех иудейских запретов, попросила принести на блюде голову Крестителя. Ирод исполнил свое слово: приказал отсечь Иоанну голову и показать гостям.
Источник фото: Фома
Поздравления на Усекновение главы Иоанна Крестителя в стихах
Несмотря на печальные события, которые привели к смерти пророка, христиане чтят традиции и поздравляют друг друга с праздником. Очень важное условие: напомнить всем знакомым и близким о деяниях Иоанна Предтечи, читать молитвы, сходить в храм, послушать проповедь. Многие уже увековечили память о нем в стихах, такие поздравления на усекновение главы Иоанна Крестителя можно отправить в социальных сетях, мессенджерах, по смс или зачитать при личной встрече.
Этот праздник очень грустный,
Он в Христовой вере постный,
Принял смерть Иоанн Предтеча,
Пусть не гаснут в храмах свечи!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь на блюде,
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день, скорбите,
Его в молитвах поминайте!
***
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.
Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.
Источник фото: Вісті Придніпров'я
***
Святой, большой и важный праздник, —
Усекновение главы Предтечи Иоанна!
День скорби всех собратьев христианских,
Не затянулась боль! Большая рана!
Всем людям я по Божьему велению
Желаю жить в любви и процветании!
Живите в здравии, благословении,
Пусть исполняются счастливые желания.
***
В этот скорбный день, далёкий,
Роковая вышла встреча:
Голову сложил за веру
Брат наш, Иоанн Предтеча.
Пусть же ввек его поступок
Все потомки не забудут,
Не дают греху уступок,
И сильнее в вере будут.
Мы же в этот день печальный
Богу вознесём молитвы,
Чтоб послал он нам смиренья
В час великой нашей битвы.
***
Иоанн Господним пророком был,
Он преданно народу служил,
Божьим Крестителем величали его,
По неразумному велению казнили его.
Помолимся за то, чтобы восторжествовало добро,
Чтоб искоренить из жизни зло,
Пусть в ваших душах искрится тепло,
Дай Бог, чтоб всегда вам во всём везло.
***
Мы отмечаем нынче день,
И в памяти он будет вечен:
Усекновение главы
У Иоанна у Предтечи.
Смиренно просим в этот день,
Чтоб снизошла Христа к вам милость.
Чтоб было счастье каждый день,
Ну, а плохое и не снилось.
Источник фото: Українська православна церква
Поздравления на Усекновение главы Иоанна Крестителя в прозе
Проза пригодится для того, чтобы в деталях раскрыть значение праздника и передать близким пожелания всего наилучшего. Помните, что в этот день требуется провести в посту – запрещено устраивать пышное застолье с тостами. Зато поздравительную прозу можно записать в открытки.
В День Усекновения главы пророка Иоанна желаю всей вашей семье благодати и божьей милости, чтобы всегда прислушивались к голосу совести и вовремя признавали свои грех перед Господом. Пусть проблемы минуют всех близких, а жизнь наполнится радостью, надеждой и позитивными эмоциями.
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Примите поздравления в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который пострадал за Господа и никогда не боялся разоблачать грехи. Пусть же пример великого пророка вдохновляет вас на правильные поступки в этой жизни, а Господь избавит от тягот и лишних хлопот. Помните и соблюдайте основные библейские заповеди, чтобы в конце концов обрести вечную жизнь на Небесах.
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Почти две тысячи лет назад жестокий царь Ирод нечестиво казнил великого Иоанна Крестителя, который предсказал рождение Иисуса Христа. В этот день вспомните о делах пророка и проникнитесь его величием. А я желаю милосердия, успехов в работе, неиссякаемого трудолюбия, крепкого здоровья и благополучия в семье.
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В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю тебе рассудительности во всех делах, спокойной совести, благополучия и исполнения всех светлых желаний. Пусть Господь дарует счастье в семье, прибыль в работе и большой достаток в хозяйстве. А самое главное, чтобы душу не терзали никакие смятения и соблазны, пусть в ней всегда будет покой и умиротворение.
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Давным-давно в Иудее родился мальчик, который стал великим пророком и крестил самого Иисуса Христа, имя ему было Иоанн. Божий человек всю жизнь боролся с пороками и упрекал нечестивцев, одним из таких стал злой царь Ирод – он лишил пророка свободы, а затем приказал отрубить голову по просьбе родственницы. Несмотря на все испытания, Иоанн оставался тверд в своей вере до самого конца. Желаю быть таким же уверенным в Боге и всегда находить силы для преодоления жизненных трудностей.
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