Поздравления на Усекновение главы Иоанна Крестителя издавна приняты у христиан, несмотря на трагичность события.

Politeka.net собрала лучшие стихи, прозу и картинки, чтобы поздравить близких с большим христианским праздником и напомнить о его важном значении.

Когда будет день Усекновения главы Иоанна Крестителя

Представители православной и греко-католической конфессии издавна отмечают этот праздник в один и тот же день – 11 сентября. В 2020 году дата приходится на вторую пятницу месяца.

День празднования определила жуткая история, которая произошла еще в библейские времена (около 30-х годов нашей эры). Иоанна Крестителя, он же – Предтеча, очень почитают в христианстве, ведь именно он крестил Мессию в реке Иордан. Люди очень уважали этого человека при жизни, считали святым и божьим пророком. Иоанн не боялся говорить о грехах сильных мира сего, включая правителей. За это царь Галилеи Ирод приказал отправить Крестителя Господня в темницу, однако не стал казнить из страха народного восстания.

Смерть настигла пророка в день рождения израильского царя Ирода, который отметили роскошным пиром. Царь настолько восхитился танцем своей племянницы Саломеи, что пообещал выполнить любую прихоть. Девушка под влиянием своей матери Иродиады, с которой правитель сожительствовал в нарушение всех иудейских запретов, попросила принести на блюде голову Крестителя. Ирод исполнил свое слово: приказал отсечь Иоанну голову и показать гостям.

Источник фото: Фома

Поздравления на Усекновение главы Иоанна Крестителя в стихах

Несмотря на печальные события, которые привели к смерти пророка, христиане чтят традиции и поздравляют друг друга с праздником. Очень важное условие: напомнить всем знакомым и близким о деяниях Иоанна Предтечи, читать молитвы, сходить в храм, послушать проповедь. Многие уже увековечили память о нем в стихах, такие поздравления на усекновение главы Иоанна Крестителя можно отправить в социальных сетях, мессенджерах, по смс или зачитать при личной встрече.

Этот праздник очень грустный,

Он в Христовой вере постный,

Принял смерть Иоанн Предтеча,

Пусть не гаснут в храмах свечи!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь на блюде,

Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день, скорбите,

Его в молитвах поминайте!

***

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Да пребудет с тобою духовная сила.

Освещают икону горящие свечи.

Всевышний семью твою пусть бережет,

С Усекновением главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.

Источник фото: Вісті Придніпров'я

***

Святой, большой и важный праздник, —

Усекновение главы Предтечи Иоанна!

День скорби всех собратьев христианских,

Не затянулась боль! Большая рана!

Всем людям я по Божьему велению

Желаю жить в любви и процветании!

Живите в здравии, благословении,

Пусть исполняются счастливые желания.

***

В этот скорбный день, далёкий,

Роковая вышла встреча:

Голову сложил за веру

Брат наш, Иоанн Предтеча.

Пусть же ввек его поступок

Все потомки не забудут,

Не дают греху уступок,

И сильнее в вере будут.

Мы же в этот день печальный

Богу вознесём молитвы,

Чтоб послал он нам смиренья

В час великой нашей битвы.

***

Иоанн Господним пророком был,

Он преданно народу служил,

Божьим Крестителем величали его,

По неразумному велению казнили его.

Помолимся за то, чтобы восторжествовало добро,

Чтоб искоренить из жизни зло,

Пусть в ваших душах искрится тепло,

Дай Бог, чтоб всегда вам во всём везло.

***

Мы отмечаем нынче день,

И в памяти он будет вечен:

Усекновение главы

У Иоанна у Предтечи.

Смиренно просим в этот день,

Чтоб снизошла Христа к вам милость.

Чтоб было счастье каждый день,

Ну, а плохое и не снилось.

Источник фото: Українська православна церква

Поздравления на Усекновение главы Иоанна Крестителя в прозе

Проза пригодится для того, чтобы в деталях раскрыть значение праздника и передать близким пожелания всего наилучшего. Помните, что в этот день требуется провести в посту – запрещено устраивать пышное застолье с тостами. Зато поздравительную прозу можно записать в открытки.

В День Усекновения главы пророка Иоанна желаю всей вашей семье благодати и божьей милости, чтобы всегда прислушивались к голосу совести и вовремя признавали свои грех перед Господом. Пусть проблемы минуют всех близких, а жизнь наполнится радостью, надеждой и позитивными эмоциями.

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Примите поздравления в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который пострадал за Господа и никогда не боялся разоблачать грехи. Пусть же пример великого пророка вдохновляет вас на правильные поступки в этой жизни, а Господь избавит от тягот и лишних хлопот. Помните и соблюдайте основные библейские заповеди, чтобы в конце концов обрести вечную жизнь на Небесах.

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Почти две тысячи лет назад жестокий царь Ирод нечестиво казнил великого Иоанна Крестителя, который предсказал рождение Иисуса Христа. В этот день вспомните о делах пророка и проникнитесь его величием. А я желаю милосердия, успехов в работе, неиссякаемого трудолюбия, крепкого здоровья и благополучия в семье.

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В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю тебе рассудительности во всех делах, спокойной совести, благополучия и исполнения всех светлых желаний. Пусть Господь дарует счастье в семье, прибыль в работе и большой достаток в хозяйстве. А самое главное, чтобы душу не терзали никакие смятения и соблазны, пусть в ней всегда будет покой и умиротворение.

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Давным-давно в Иудее родился мальчик, который стал великим пророком и крестил самого Иисуса Христа, имя ему было Иоанн. Божий человек всю жизнь боролся с пороками и упрекал нечестивцев, одним из таких стал злой царь Ирод – он лишил пророка свободы, а затем приказал отрубить голову по просьбе родственницы. Несмотря на все испытания, Иоанн оставался тверд в своей вере до самого конца. Желаю быть таким же уверенным в Боге и всегда находить силы для преодоления жизненных трудностей.

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