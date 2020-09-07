Відомий російський кінорежисер Андрій Кончаловський зробив скандальну заяву про Майдан

За його словами, під час Майдану там нібито працювали люди, які повинні були провокувати хвилювання серед українців і стріляти один в одного. При цьому ніяких доказів своїм словами він не надав, лише повторив стандартні міфи кремлівських пропагандистів.

Таку дивну заяву він зробив в інтерв'ю для видання ВВС.

"На Майдані були найняті люди, які стріляли або для того, щоб спровокувати щось, або дати логіку подальшим подіям",- заявив скандальний режисер.

Торкнувся він і теми протестів у Білорусі, заявивши, що там відбувається хаос, а країну очікує руйнування, яке нібито також відбувається і в Україні.

"Цей же хаос, як у Білорусі, ми бачимо в Україні. Ми ж не бачимо структурованого, впорядкованого суспільства, де всі щасливі. Ми цього не бачимо і навряд чи в майбутньому побачимо щасливих українців", - вважає Кончаловський.

Також раніше повідомлялося, що кінорежисер Андрій Кончаловський зробив скандальну заяву про Донбас і Крим.

Він заявив, що Крим є частиною Росії, яка "знаходиться на великому підйомі", а Донбас - частина російської культури.

Він також додав, що нібито на власні очі бачив документи про те, що американці повинні були ставити свою базу, тому Росія поспішила врятувати становище в Криму.

Нагадаємо, що Кончаловський повідав, хто порушив "сімейну ідилію" України і РФ.

Як повідомляла Politeka, режисер Кончаловський цинічно поріднив українців з росіянами.

Також Politeka писала, Кончаловський вирішив повчити життя "заблукалих українців".