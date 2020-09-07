Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский сделал скандальное заявление о Майдане
По его словам, во время Майдана там якобы работали люди, которые должны были провоцировать волнения среди украинцев и стрелять друг в друга. При этом никаких доказательств своим словам он не предоставил, лишь повторил стандартные мифы кремлевских пропагандистов.
Такое странное заявление он сделал в интервью для издания ВВС.
"На Майдане были наняты люди, которые стреляли или для того, чтобы спровоцировать что-то, или дать логику дальнейшим событиям", - заявил скандальный режиссер.
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Затронул он и тему протестов в Беларуси, заявив, что там происходит хаос, а страну ожидает разрушение, которое якобы также происходит и в Украине.
"Этот же хаос, как в Беларуси, мы видим в Украине. Мы же не видим структурированного, упорядоченного общества, где все счастливы. Мы этого не видим и вряд ли в будущем увидим счастливых украинцев", - считает Кончаловский.
Также ранее сообщалось, что кинорежиссер Андрей Кончаловский сделал скандальное заявление о Донбассе и Крыме.
Он заявил, что Крым является частью России, которая "находится на большом подъеме", а Донбасс - часть русской культуры.
Он также добавил, что якобы собственными глазами видел документы о том, что американцы должны были ставить свою базу, поэтому Россия поспешила спасти положение в Крыме.
Напомним, что Кончаловский поведал, кто нарушил "семейную идиллию" Украины и РФ.
Как сообщала Politeka, режиссер Кончаловский цинично породнил украинцев с россиянами.
Также Politeka писала, Кончаловский решил поучить жизни "заплутавших украинцев".