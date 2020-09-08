

Патрульні відразу поїхали в магазин, купили все, що замовив дідусь. І зв'язалися з соціальними службами, працівники якої обіцяли його відвідати найближчим часом.

Раніше ми розповідали, що буде з пенсіями в 2021 році.

За словами Дениса Шмигаля, на 2021 рік запланована не тільки індексація пенсій, але також введення доплат для пенсіонерів, які старше 75 років.

"Ми наступного року плануємо зробити постійні доплати тим, хто досяг 75+", - зазначив прем'єр.

Крім цього, наступного року нарешті запустять накопичувальну пенсійну систему. Правда, впровадження цього рівня буде проходити в експериментальному режимі. Відзначається, що українці зможуть робити особисті накопичення, відкладаючи 2% від єдиного соціального внеску і 2% від плати, яку людина платить.

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