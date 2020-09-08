Українська суддя дивно виправдалася за своє майно
Як передає Politeka.net про це повідомили у громадській організації "Центр Протидії Корупції" в Facebook.
Раніше стала відома сума зарплати судді Вищого антикорупційного суду України.
Інформацією поділився блогер Михайло Шнайдер.
"Друзі, це суддя Вищого антикорупційного суду України Олег Коліуш. За минулий місяць він отримав заробітну плату в розмірі... 162 тисяч 952 гривні. Ви тільки вдумайтеся в це. Навіть Коболєв, Лещенко та інші виконали Розпорядження президента і урізали собі зарплати. А ось наші доблесні судді ніяк не можуть зрозуміти, що ми вже давно живемо в абсолютно новій реальності, де такі космічні виплати неприйнятні і неприпустимі", - вважає блогер.
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