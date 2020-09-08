Українська суддя дивно виправдалася за своє майно

Як передає Politeka.net про це повідомили у громадській організації "Центр Протидії Корупції" в Facebook.

"Працювала кочегаром в котельні три роки, потім нормувальником в цеху рік і рік інженером з техніки безпеки. А ще збирала полуницю", - так Лариса Іванова обґрунтовувала наявність цінного майна під час співбесіди на посаду судді Верховного суду", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Іванова працює суддею з 1996 року і, згідно з даними, суддя на пару з чоловіком володіють 5 квартирами в Києві сумарною площею 323 квадрата.
 
"Всі придбані в час, коли Іванова вже працювала в суді. А ще у судді будинок площею понад 400 квадратів. До речі, побудувала Іванова його поруч з будинком свого рідного брата, дружина якого теж є суддею", - зазначили в громадській організації.



Раніше стала відома сума зарплати судді Вищого антикорупційного суду України.

Інформацією поділився блогер Михайло Шнайдер.

"Друзі, це суддя Вищого антикорупційного суду України Олег Коліуш. За минулий місяць він отримав заробітну плату в розмірі... 162 тисяч 952 гривні. Ви тільки вдумайтеся в це. Навіть Коболєв, Лещенко та інші виконали Розпорядження президента і урізали собі зарплати. А ось наші доблесні судді ніяк не можуть зрозуміти, що ми вже давно живемо в абсолютно новій реальності, де такі космічні виплати неприйнятні і неприпустимі", - вважає блогер.

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