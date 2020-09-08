Українська суддя дивно виправдалася за своє майно



Як передає Politeka.net про це повідомили у громадській організації "Центр Протидії Корупції" в Facebook.

"Працювала кочегаром в котельні три роки, потім нормувальником в цеху рік і рік інженером з техніки безпеки. А ще збирала полуницю", - так Лариса Іванова обґрунтовувала наявність цінного майна під час співбесіди на посаду судді Верховного суду", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Іванова працює суддею з 1996 року і, згідно з даними, суддя на пару з чоловіком володіють 5 квартирами в Києві сумарною площею 323 квадрата.

"Всі придбані в час, коли Іванова вже працювала в суді. А ще у судді будинок площею понад 400 квадратів. До речі, побудувала Іванова його поруч з будинком свого рідного брата, дружина якого теж є суддею", - зазначили в громадській організації.