Украинская судья странно оправдалась за свое имущество

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в общественной организации "Центр Протидії Корупції" в Facebook.

"Работала кочегаром в котельной три года, потом нормировщиком в цехе год и год инженером по технике безопасности. А еще собирала клубнику", – так Лариса Иванова обосновывала наличие ценного имущества во время собеседования на должность судьи Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Известно, что Иванова работает судьей с 1996 года и, согласно данным, судья на пару с мужем владеют 5 квартирами в Киеве суммарной площадью 323 квадрата.
 
"Все приобретены во время, когда Иванова уже работала в суде. А еще у судьи дом площадью более 400 квадратов. Кстати, построила Иванова его рядом с домом своего родного брата, жена которого тоже является судьей", - отметили в общественной организации.


Ранее стала известна сумма зарплаты судьи высшего антикоррупционного суда Украины.

Информацией поделился блогер Михаил Шнайдер.

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"Друзья, это судья высшего антикоррупционного суда Украины Олег Колиуш. За прошлый месяц он получил заработную плату в размере... 162 тысяч 952 гривны. Вы только вдумайтесь в это. Даже Коболев, Лещенко и прочие выполнили распоряжение президента и урезали себе зарплаты. А вот наши доблестные судьи никак не могут понять, что мы уже давно живём в совершенно новой реальности, где такие космические выплаты неприемлемы и недопустимы", - считает блогер.