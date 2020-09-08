Украинская судья странно оправдалась за свое имущество
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в общественной организации "Центр Протидії Корупції" в Facebook.
Ранее стала известна сумма зарплаты судьи высшего антикоррупционного суда Украины.
Информацией поделился блогер Михаил Шнайдер.
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"Друзья, это судья высшего антикоррупционного суда Украины Олег Колиуш. За прошлый месяц он получил заработную плату в размере... 162 тысяч 952 гривны. Вы только вдумайтесь в это. Даже Коболев, Лещенко и прочие выполнили распоряжение президента и урезали себе зарплаты. А вот наши доблестные судьи никак не могут понять, что мы уже давно живём в совершенно новой реальности, где такие космические выплаты неприемлемы и недопустимы", - считает блогер.
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