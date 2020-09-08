Украинская судья странно оправдалась за свое имущество



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в общественной организации "Центр Протидії Корупції" в Facebook.

"Работала кочегаром в котельной три года, потом нормировщиком в цехе год и год инженером по технике безопасности. А еще собирала клубнику", – так Лариса Иванова обосновывала наличие ценного имущества во время собеседования на должность судьи Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Известно, что Иванова работает судьей с 1996 года и, согласно данным, судья на пару с мужем владеют 5 квартирами в Киеве суммарной площадью 323 квадрата.

"Все приобретены во время, когда Иванова уже работала в суде. А еще у судьи дом площадью более 400 квадратов. Кстати, построила Иванова его рядом с домом своего родного брата, жена которого тоже является судьей", - отметили в общественной организации.