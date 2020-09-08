В Ізраїлі помер талановитий композитор з Чернівців Валерій Громцев.

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст Михайло Маслій.

Музикант пішов з життя 7 вересня в місті Хайфа. Валерій Громцев був одним з першопрохідців і засновників української естрадної пісні. Композитор очолював ВІА "Карпати" і прославився піснею "Червона рута". Володимир Івасюк запросив саме цей колектив для першого запису легендарного хіта Софії Ротару, а Валерій брав активну участь у написанні цієї пісні.

"Менше тижня не пощастило дожити талановитому буковинцю до 50-річчя легендарної «Червоної рути». У ювілейний день 13 Вересня звучатиме вона в різних країнах світу, як і тоді, в 1970-му, в незабутньому прем'єрному виконанні 21 - річного Володі Івасюка і такого ж юної Лялі Кузнєцової", - зазначив Михайло Маслій.

З 1975 року Громцев керував ВІА "Світязь" завдяки йому ансамбль визнали найкращим в Україні. Варто відзначити, що Валерій Павлович написав музику для маршу Військово-Морських Сил України "Марш українських моряків" на слова відомого поета Леоніда Курявенка. Його вперше виконав заслужений артист України Олександр Іванов, А зараз твір грає ансамбль пісні і танцю ВМС на військових парадах.

У 1999 році, після смерті свого соратника Володимира Іваасюка, Громцев переїхав жити до Ізраїлю разом з дружиною.

"В історії української естрадної пісні він назавжди залишиться самобутнім композитором, унікальним музикантом і завбачливим натхненником і керівником багатьох українських вокально-інструментальних ансамблів", - підкреслив Маслій. Багато користувачів соцмережі в скорботі написали:"Вічна пам'ять".

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