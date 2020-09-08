Колишній командувач батальйону "Айдар" Сергій Мельничук згадав деталі про початок військових дій на сході України

Він згадав на своїй сторінці в мережі Facebook, що 5 вересня 2014 року, вранці, українські солдати помітили два кинутих танки на посту Металіст. Мельничук доповів про це командуванню, одразу отримав наказ зайняти блокпост і чекати підкріплення. Після цього він зібрав групу бійців і відправив на точку.

Також Мельничук вирішив забезпечити флангові прикриття і відправив групу на лівий фланг, а сам відправився в Дмитрівку, де на той момент вже почалися мародерства.

"По приїзду в Дмитрівку картина страшна була: незгорілі машини, танки, намети (точніше наметів вже не було, а стояли металеві ліжка), ні трави, ні дерев, тих, що вижили не було" - написав Мельничук.

Після цього Мельничук відправився в Щастя, де дізнався, що командир бригади кинув КП, блокпост і близько 4 вагонів боєприпасів і відійшов на висоту біля моста. Пізніше Мельничук дізнався, що групу українських бійців зупинили сепаратисти з українським прапором і розстріляли з усіх наявних знарядь, у тому числі з вогнеметів.

Через деякий час йому повідомили що на ТЕЦ прибули сапери, які замінували об'єкт.

"Версія яка до мене дійшла, що я повинен здати ТЕЦ і місто Щастя..., тому повинні підірвати ТЕЦ... Прилетівши на ТЕЦ, я побачив як нещодавно прибулий в підрозділ РАВ вже витягнув дроти на вулицю і підпалив машинку..."- написав Мельнычук.

Він зазначив, що на ТЕЦ був водень, тому міг вийти водневий вибух. У зв'язку з цим Мельничук і його підлеглий зайнялися розмінуванням об'єкта.

Після цього він поїхав на міст щоб промоніторити ситуацію в цей час, а коли повернувся на ТЕЦ, то до нього підійшов чоловік, який запропонував покинути позиції за 20 мільйонів доларів.

Однак бійці відмовилися від пропозиції, залишилися на ТЕЦ і повідомили, що об'єкт і міст заміновані і вони не збираються залишати позицій. Не дивлячись на це, нападники так і не прибули на позиції.

"Вже коли оприлюднили результати перших Мінських домовленостей все стало ясно, вже вранці коли готувався документ території України на яких пролилося так багато крові просто здали (або продали )... Точки лінії розмежування проходили через перехрестя в місті Щастя і міст і ТЕЦ були веденні ворогові, тому нас і не атакували думали що ми виконаємо злочинний наказ ... Результат державної зради Петра Порошенка і Муженка вилився не тільки на втрати територій, але і в сотні загиблих, безвісти зниклих і потрапивших в полон..."- написав Мельнычук.

В кінці повідомлення він опублікував списки загиблих і зниклих безвісти українських солдатів.

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