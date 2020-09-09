В одній із львівських шкіл дітей нагодували котлетами з хробаками



Як передає Politeka.net, про це повідомила львів'янка Олена Шиленко.

Мати дитини опублікувала фотографії дитячого харчування, начебто дають дітям зі Львівського ліцею.

"Таку смакоту дають дітям у другому класі ліцей 81 ім. П. Сагайдачного! Ось вам і безкоштовне шкільне корисне харчування, як вам смачно ....? Це замість лука? Можливо білок! "- повідомила вона у підписі до знімка.

Раніше українка Катерина Гришекіна на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що в школах у Києві дітям на сніданок нібито дають ланч-бокси з досить малою різноманітністю продуктів. А ті, що є, не дуже корисні для дитячого організму, більш того деякі продукти несвіжі.

Свої слова вона підкріпила фотодоказами.

Українці в мережі також висловили своє невдоволення раціоном дітей, дивуючись: "за що таке дітям?". Щоправда знайшлися батьки, які були здивовані таким сніданком, бо запевняють, що в їхніх школах гідне харчування.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ.

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